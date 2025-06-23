«Ολυμπιακός, Σάντος και άλλες ομάδες εξετάζουν τον Αντριέλσον»

Νέο όνομα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με δημοσιογράφο από τη Βραζιλία, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται ανάμεσα στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του Αντριέλσον.

Πρόκειται για 27χρονο κεντρικό αμυντικό με καταγωγή από τη Βραζιλία, ο οποίος ανήκει στη Λιόν και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Άντερλεχτ. Πέραν του Ολυμπιακού, για τον ποδοσφαιριστή φαίνεται πως έχει κάνει πρόταση 4,5 εκατ. ευρώ η Γκρέμιο, ενώ ενδιαφέρον έχουν δείξει τόσο η Σάντος όσο και μια ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Σπορτ Ρεσίφε, ενώ έχει αγωνιστεί σε Παλμέιρας, Αλ-Γουασλ, Μποταφόγκο. Έχει κληθεί μια φορά στην εθνική Βραζιλίας, αλλά δεν έπαιξε στις 18 Οκτωβρίου του 2023 και στο ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στην Ουρουγουάη.

Την περασμένη σεζόν έγραψε 16 συμμετοχές με 1 τέρμα, ενώ με τη Λιόν έχει αγωνιστεί μόλις 4 φορές στην καριέρα του.

