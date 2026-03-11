Δηλώσεις κατά την αναχώρηση για την Αθήνα και ενόψει της πρώτης μάχης της Μπέτις με τον Παναθηναϊκό (12/03, 19:45) παραχώρησε ο Άνχελ Άρο. Ο πρόεδρος των Ανδαλουσιανών που συνοδεύει την αποστολή έκανε λόγο πως οι Ισπανοί είναι το φαβορί κόντρα στο «τριφύλλι», για το οποίο όμως τόνισε πως βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προέδρου της Μπέτις:

Για το κλίμα στην ομάδα: «Η ομάδα είναι ενθουσιασμένη για το γεγονός ότι είναι μέσα στους στόχους της, που ήταν εξαρχής να τερματίσει ψηλά στη La Liga και να κάνει μεγάλη πορεία στην Ευρώπη. Προερχόμαστε από δύο άσχημα παιχνίδια, ένα απέναντι στην αιώνια μας αντίπαλο που ήρθε ισοπαλία, ενώ κερδίζαμε 2-0 και ένα απέναντι στη Χετάφε, από την οποία ηττηθήκαμε».

Για τη σταθερότητα που έχει δείξει στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν: «Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχουν και θα υπάρχουν κομμάτια στη σεζόν, όπου η απόδοση της ομάδας θα πέφτει, όμως σε γενικές γραμμές είμαστε σταθεροί και πιστεύω ότι θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό».

Για το πόσο κομβικό είναι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση γιατί μας έτυχε η πιο εύκολη ομάδα από τις δύο. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Κοιτούσα τα στατιστικά τους και είναι αήττητοι σε επτά σερί παιχνίδια, με τέσσερις σερί εντός έδρας νίκες. Στα χαρτιά, είμαστε το φαβορί, αλλά δεν θα είναι εύκολο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.