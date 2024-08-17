Παγκακής: Ποιες πιθανότητες υπάρχουν να επιστρέψει ο Χουάνκαρ στην Ελλάδα

Ο αποχαιρετισμός του Χουάνκαρ στον κόσμο του Παναθηναϊκού, έπειτα από 4 χρόνια κοινής διαδρομής, ήταν συγκινητικός. Όπως δήλωνε τότε ο έμπειρος αμυντικός, «προσωπικά θα προσπαθήσω να επιστρέψω όλη την αγάπη και τα συναισθήματα που μου έδωσαν όλα αυτά τα χρόνια οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού», διατηρώντας τον συναισθηματικό δεσμό με το τριφύλλι, παρά το γεγονός ότι παραμένει επαγγελματίας.

