Παγκάκης: “Παίζεται Καλάμπρια ή Κώτσιρα στα δεξιά, πάει για βασικός Τζούρισιτς” (vid)

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία στη ρεβάνς των δυο ομάδων για τα Play Offs του Europa League αύριο στις 20:00. Το «Τριφύλλι» προπονήθηκε σήμερα στο γήπεδο της Σαμσουνσπόρ, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία του για την αυριανή ρεβάνς με τους Τούρκους, που θα κρίνει ένα εισιτήριο για την League Phase του Europa League. Το Paopantou είναι μαζί με την ομάδα στην Σαμψούντα και σας μεταφέρει τα τελευταία νέα μέσα από το Mayıs Stadium. O Nίκος Παγκάκης δίνει τα τελευταία νέα αλλά και την πιθανή ενδεκάδα του Βιτόρια.

Κάτω απ΄ τα δοκάρια θα ξεκινήσει ο Ντραγκόφσκι. Στο κέντρο της άμυνας το δίδυμο Πάλμερ Μπράουν και Τουμπά θα διατηρηθεί, ενώ στα αριστερά θα είναι ο Κυριακόπουλος. Αυτή η τριάδα είναι μπετόν αρμέ, έτσι δύσκολα θα δούμε κάτι διαφορετικό από τον Πορτογάλο. Στο δεξί άρκο της άμυνας ο Βιτόρια δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα ξεκινήσει με τον Κώτσιρα ή τον Καλάμπρια που έκανε δυνατό ντεμπούτο στην Αθήνα. Τσιριβέγια και Τσέριν θα είναι στο κέντρο. Ο Τάσος Μπακασέτας, που γνωρίζει την ατμόσφαιρα των τουρκικών γηπέδων θα ηγηθεί για το “τριφύλλι”. Στην κορυφή της επίθεσης το προβάδισμα το έχει ο Σφιντέρσκι, ενώ πολλά ακούγονται για τον Ιωαννίδη και το μέλλον του. Τέλος αριστερά θα είναι ο Τζούρισιτς που επέστρεψε στις προπονήσεις και δεξιά ο Τετέ έχει περισσότερες πιθανότητες από τον Πελίστρι.

Πηγή: skai.gr

