Champions League: Τεσσάρα στην Κλάκσβικ και ετοιμάζεται για… ΠΑΟΚ η Μάλμε

Με το ενάμιση πόδι στον γ’ προκριματικό γύρο του Champions League βρίσκεται η Μάλμε. Η σουηδική ομάδα καθάρισε με σχετική άνεση την Κλάκσβικ, επικρατώντας 4-1 στο «Ελέντα Στάντιον» και πήρε τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης.

Εφόσον, μάλιστα, δεν υπάρξει κάποια φοβερή και τρομερή έκπληξη στη ρεβάνς στα Νησιά Φερόε σε μία εβδομάδα, τότε η Μάλμε θα περιμένει να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ ή την Μπάνια Λούκα και ο ηττημένος του δεύτερου ζευγαριού θα παίξει με την Κλάκσβικ στον γ’ προκριματικό του Europa League.

Η Μάλμε μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα, παίρνοντας από την αρχή τα ηνία και το γρήγορο γκολ του Γιόνσεν, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό, έκανε ακόμη πιο απλά τα πράγματα. Διότι πρώτα ο Μπολίν στο 37’ και ξανά ο Γιόνσεν στο 43’ διαμόρφωσε το 3-0 του ημιχρόνου.

Η Κλάκσβικ μείωσε στο 71’ με τον Φρεντερίκσμπεργκ, δείχνοντας να μπαίνει ξανά στο κόλπο, αλλά ο Ρίεκς στο 85ο λεπτό έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 4-1.

