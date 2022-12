Πελέ σε Εμπαπέ: «Χαίρομαι που είδα να σπας άλλο ένα ρεκόρ μου»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ ευχήθηκε προ ημερών μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα social media ταχεία ανάρρωση στον Πελέ για το θέμα υγείας που τον ταλαιπωρεί.

Τώρα, ο Βραζιλιάνος θρύλος απάντησε δημοσίως στα περαστικά του Γάλλου σούπερ σταρ και μάλιστα το έκανε με ωραίο τρόπο.

«Σε ευχαριστώ Κιλιάν Εμπαπέ. Χαίρομαι που σε είδα να σπας άλλο ένα από τα ρεκόρ μου σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, φίλε μου», έγραψε ως απάντηση ο Πελέ στον 24χρονο επιθετικό.

Thank you, @KMbappe. I'm happy to see you breaking another one of my records in this Cup, my friend! ❤️🙏🏾