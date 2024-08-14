Παναθηναϊκός: Πιστεύουν Αλόνσο και παίκτες στην ανατροπή με Άγιαξ

Τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από την Ολλανδία ενόψει της μεγάλης ρεβάνς με τον Άγιαξ στην Ολλανδία μετέφερε για τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Tάσος Νικολογιάννης.



Ο ρεπόρτερ του σταθμού μιλώντας αρχικά για το αυριανό (15/8) ματς της «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» αναφέρθηκε αρχικά στην πίστη που υπάρχει τόσο στον Ντιέγκο Αλόνσο, όσο και στους παίκτες της ομάδας για την ανατροπή και την πρόκριση, ενώ στη συνέχεια εκτίμησε ότι o Oυρουγουανός τεχνικός θα προχωρήσει σε λίγες αλλαγές συγκριτικά με το πρώτο ματς. Ανέφερε δε ότι φανέλα βασικού για το ματς με τον Άγιαξ διεκδικούν και οι Νεμάνια Μαξίμοβιτς και Γιώργος Βαγιαννίδης.



Τέλος αναφέρθηκε και στην αντίδραση του Asteras Aktor για τον ορισμό του Τάσου Σιδηρόπουλου στο ματς της πρώτης αγωνιστικής.



Ακούστε το ηχητικό απόσπασμα:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.