Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Βασικός ο Μπακασέτας, στον πάγκο ο Μαξίμοβιτς

Ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε (21:00, Cosmote Sport 1, bwinΣΠΟΡ FM, sport-fm.gr) το τέταρτο φιλικό προετοιμασίας και πρώτο επί ελληνικού εδάφους φιλοξενώντας την ΑΕΚ Λάρνακας στο «Απόστολος Νικολαϊδης».
Περίπου μια ώρα πριν το ματς έγινε γνωστή και η ενδεκάδα με την οποία θα αγωνιστούν οι «πράσινοι». Σε αυτή βρίσκεται για πρώτη φορά στα φιλικά παιχνίδια, ο Τάσος Μπακασέτας, ενώ στον πάγκο είναι ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς, ο οποίος αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.
Ο Nτιέγκο Αλόνσο, θα έχει τον Λοντίγκιν στην εστία, με τους Βαγιαννίδη, Σένκεφελντ, Γεντβάι και Κώτσιρα στην άμυνα. Ο Αράο, με τον Βιλένα και τον Μπακασέτα στην τριάδα της μεσαίας γραμμής, ενώ στα άκρα της επίθεσης θα είναι οι Μαντσίνι και Τζούριτσιτς και στην κορυφή ο Γερεμέγεφ.
Στον πάγκο: Nτραγκόφσκι, Λίλο, Μλαντένοβιτς, Ζέκα, Ρούμπεν, Λημνιός, Αϊτόρ, Φικάι, Μαξίμοβιτς, Κάτρης, Νταμπίζας.
First eleven for today’s friendly match. #Panathinaikos #PAOFC #Preseason24_25 pic.twitter.com/MxL97voSh3— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 13, 2024
Από την άλλη πλευρά για την ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας, ο Χουάν Φεράντο παρατάσσει τους:
ΑΕΚ Λάρνακας (Χουάν Φεράντο): Αλομέροβιτς, Καμπρέρα, Λέδες, Σολ, Ντίμερς, Φαράζ, Γκαρσία, Μιλίσεβιτς, Ενρίκες, Σάντσιες, Γκιούρτσο
Στον πάγκο: Γκάμα, Σουάρεζ, Σάντος, Εκπολό, Δημητρίου, Ρομπέρζ, Ναούμ, Ανδρέου, Τούμπας, Πετούσης, Βασιλείου, Παρασκευάς.
