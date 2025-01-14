Κούγιας για Λουτσέσκου: «Απαράδεκτη και πρωτοφανής απόφαση

Με οργή έγινε δεκτή από τον Αλέξη Κούγια η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων για τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Το γεγονός ότι η ποινή του Ρουμάνου μειώθηκε στον 1,5 μήνα και δεν εξαλείφθηκε εντελώς (όπως είχε ζητήσει ως συνήγορός του στην υπόθεση), σχολιάστηκε ως εξής από τον ίδιο στο «Metropolis»:

«Απαράδεκτα και πρωτοφανή πράγματα. Αυτά προσβάλλουν τη δικαιοσύνη, ακόμη και εμάς τους δικηγόρους που δεν μπορεί να μας κοροϊδέψει κάποιος.

Είναι απαράδεκτη και πρωτοφανής απόφαση!

Εγώ ντρέπομαι και προβληματίζομαι, γιατί τον πρόεδρο της επιτροπής, τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Αλλά δυστυχώς βλέπω πως έχει αλλάξει η δικαιοσύνη στην Ελλάδα.

Έχω προσωπικό και νομικό αυτοσεβασμό, δεν μπορεί να με προσβάλει οποιοσδήποτε εισαγγελέας. Έχω μάθει να μελετάω και να κουράζομαι για κάθε υπόθεση, όμως θέλω να αντιμετωπίζομαι με σεβασμό από την ίδια της δικαιοσύνη.

Αυτή η απόφαση με προσβάλλει εμένα ως δικηγόρο, αλλά και τους υπόλοιπους νομικούς της υπόθεσης».

