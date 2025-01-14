Άρσεναλ: Υπέστη ρήξη χιαστού ο Γκάμπριελ Ζεσούς

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι στην Άρσεναλ, όσον αφορά τον τραυματισμό του Γκάμπριελ Ζεσούς.



Ο Βραζιλιάνος επιθετικός αποχώρησε με φορείο από την αναμέτρηση της ομάδας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το FA Cup, με τους λονδρέζους να ανακοινώνουν ότι υπέστη ρήξη χιαστού στο γόνατο του αριστερού του ποδιού.



Έτσι, ο Ζεσούς αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέσα στις επόμενες μέρες και στη συνέχεια θα ξεκινήσει την αποθεραπεία του, χάνοντας ολόκληρο το υπόλοιπο της φετινής σεζόν και μένοντας εκτός αγωνιστικής για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Wishing you all the best with your recovery, Gabby ❤️ January 14, 2025

