Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι στην Άρσεναλ: Υπέστη ρήξη χιαστού ο Γκάμπριελ Ζεσούς

Πλήγμα για την Άρσεναλ, με τον σύλλογο να ανακοινώνει ότι ο Βραζιλιάνος επιθετικός της υπέστη ρήξη χιαστού στο γόνατο του αριστερού του ποδιού

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι στην Άρσεναλ, όσον αφορά τον τραυματισμό του Γκάμπριελ Ζεσούς.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός αποχώρησε με φορείο από την αναμέτρηση της ομάδας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το FA Cup, με τους λονδρέζους να ανακοινώνουν ότι υπέστη ρήξη χιαστού στο γόνατο του αριστερού του ποδιού.

Έτσι, ο Ζεσούς αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέσα στις επόμενες μέρες και στη συνέχεια θα ξεκινήσει την αποθεραπεία του, χάνοντας ολόκληρο το υπόλοιπο της φετινής σεζόν και μένοντας εκτός αγωνιστικής για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Άρσεναλ Premier League
