Παναθηναϊκός: Το απίθανο που συμβαίνει τα τελευταία 8 χρόνια με την ΑΕΚ

Ψάχνοντας στο αρχείο των αναμετρήσεων των τελευταίων ετών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, αντιληφθήκαμε κάτι φοβερό, το οποίο είναι άξιο αναφοράς. Πιο είναι αυτό λοιπόν;

Τα τελευταία 8 χρόνια, μόνο μία φορά έχει κερδίσει το "Τριφύλλι" την "Ένωση" με καθαρό σκορ, δηλαδή χωρίς να δεχτεί γκολ! Μάλιστα αυτό συμβαίνει ανεξαρτήτως έδρας.

