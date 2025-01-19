Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Το απίθανο που συμβαίνει τα τελευταία 8 χρόνια με την ΑΕΚ

Μία φορά έχει συμβεί τα τελευταία 8 χρόνια, άρα οι πιθανότητες να συμβεί σήμερα δεν είναι πολλές.

Παναθηναϊκός: Το απίθανο που συμβαίνει τα τελευταία 8 χρόνια με την ΑΕΚ

Ψάχνοντας στο αρχείο των αναμετρήσεων των τελευταίων ετών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, αντιληφθήκαμε κάτι φοβερό, το οποίο είναι άξιο αναφοράς. Πιο είναι αυτό λοιπόν;

Τα τελευταία 8 χρόνια, μόνο μία φορά έχει κερδίσει το "Τριφύλλι" την "Ένωση" με καθαρό σκορ, δηλαδή χωρίς να δεχτεί γκολ! Μάλιστα αυτό συμβαίνει ανεξαρτήτως έδρας.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark