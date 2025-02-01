Παναθηναϊκός: Τι κάνει όταν δεν παίζει ο Αράο στο πρωτάθλημα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Το “τριφύλλι” θέλει να επιστρέψει στις νίκες και να περιμένει το στραβοπάτημα του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά για να πλησιάσει κι άλλο στη βαθμολογία. Παράλληλα θα πάρει και ψυχολογία ενόψει του κρίσιμου ντέρμπι “αιωνίων” για τον δεύτερο αγώνα μεταξύ των δυο ομάδων για το Κύπελλο. Οι Κρητικοί, μόνο εύκολος αντίπαλος δεν πρέπει να θεωρούνται, αν αναλογιστεί κανείς τις απουσίες των “πράσινων” και κυρίως αυτή του Αράο.

