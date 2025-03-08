Παναθηναϊκός: Τετέ ο «clutch» εξτρέμ του τριφυλλιού

Ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη το βράδυ πήρε μια σπουδαία νίκη στο κατάμεστο από κόσμο ΟΑΚΑ, απέναντι σε ένα φαβορί για την κατάκτηση του Conference τη Φιορεντίνα με 3-2. Έτσι πλέον όλα θα κριθούν για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference league , στην Ιταλία και στην έδρα της Φιορεντίνα την επόμενη εβδομάδα. Ο Τετέ για άλλη μια φορά ξελάσπωσε τον Παναθηναϊκό σε κρίσιμο ματς, πάμε να δούμε μαζί γιατί είναι από τους κορυφαίους φέτος των πράσινων.

