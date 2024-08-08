Ο Παναθηναϊκός διεκδικεί την παρουσία του σε ευρωπαϊκούς ομίλους αν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο του Αίαντα σε αυτό το σημείο των προκριματικών της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Βέβαια, αν έρθει το πιο επιθυμητό αποτέλεσμα και στις δύο κόντρες με τους Ολλανδούς, τότε θα τα παίξει όλα για όλα για να βρεθεί στα γκρουπ του Europa League.

Επειδή, όμως, όλα πρέπει να γίνουν βήμα – βήμα, απόψε στο ΟΑΚΑ (21:00, live από το sport-fm.gr) το «τριφύλλι» του Ντιέγκο Αλόνσο θέλει να συνεχίσει τις θετικές εμφανίσεις μετά το καρέ τερμάτων απέναντι στην Πλόβντιβ και να θέσει βάσεις πρόκρισης εις βάρος του Άγιαξ.

Ο Ουρουγουανός κόουτς των «πράσινων» ανέφερε πως η φιλοσοφία της ομάδας του θα είναι ίδια με την προ ολίγων ημερών επίσκεψη στη Βουλγαρία, αν και φυσικά η τακτική διαφοροποιείται ανάλογα με τον αντίπαλο.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για την πρώτη αναμέτρηση με τον Αίαντα πριν από την επίσκεψη στο Άμστερνταμ δεν θα έχει εκπλήξεις και αλλαγές.

Με τον Φίλιπ Μαξ να μένει τελικά εκτός ευρωπαϊκής λίστας προς το παρόν, αλλά τον Φώτη Ιωαννίδη να καταφέρνει να βρεθεί στα πλάνα του προπονητή του, το αρχικό σχήμα φαίνεται πως θ’ απαρτίζεται από τους: Ντραγκόφσκι, Κώτσιρα, Γεντβάι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Τσέριν/Μαξίμοβιτς, Μπακασέτα, Αράο, Τζούρισιτς, Γερεμέγεφ και Μαντσίνι.

Από την πλευρά του, ο κόουτς των Ολλανδών, Φραντσέσκο Φαριόλι, άφησε πίσω τους Μπέργκβαϊν και Ράσμουσεν, αλλά είδε τον Μπρόμπεϊ να παίρνει το «ok» και από τους γιατρούς ώστε να ενισχύσει επιθετικά την προσπάθεια του συλλόγου. «Οι παίκτες μου πρέπει να είναι υπεραθλητές κι όχι απλά ποδοσφαιριστές. Μπαίνουμε σε μια νέα πραγματικότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πιθανή ενδεκάδα του Άγιαξ στο ΟΑΚΑ θα αποτελείται από τους: Πάσβιρ, Ρενσχ, Σούταλο, Μπαας, Χάτο, Χέντερσον, Φιτζ-Τζιμ, Τέιλορ, Φορμπς, Μπρόμπεϊ και Άκπομ.

Αξίζει να σημειωθεί πως θα πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων έπειτα από σχεδόν 8 χρόνια σε επίσημη διοργάνωση - είχαν βρεθεί στους ομίλους του Europa League τότε - και η πρώτη από το 2019 κι ένα φιλικό προετοιμασίας που είχε προγραμματιστεί.

