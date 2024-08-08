Παγκάκης: «Δεν θα περιμένει τον Άγιαξ ο Παναθηναϊκός - Θέλει να επιτεθεί με στόχο να ανοίξει το σκορ»

Τις τελευταίες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού λίγες ώρες πριν τη σέντρα του μεγάλου σημερινού αγώνα με τον Άγιαξ μετέφερε ο Νίκος Παγκάκης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ο ρεπόρτερ του τριφυλλιού επεσήμανε ότι ο στόχος των πράσινων βάσει των σκέψεων που έχει ο Ντιέγκο Αλόνσο είναι ότι η ομάδα του δεν θα περιμένει τους Ολλανδούς αλλά θα θέλει να έχει τη μπάλα να επιτεθεί και να ανοίξει το σκορ.

«Ο Ντιέγκο Αλόνσο θέλει να προηγηθεί και να τον υποχρεώσει να ανοιχτεί για να βρει και άλλες ευκαιρίες», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Νίκος Παγκάκης ανέφερε ότι πιθανότατα θα παραταχθεί η ίδια 11άδα με το τελευταίο ματς με την Μπότεφ Πλόβντιβ στη Βουλγαρία καθώς έχει μείνει απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνισή της.

