Επιβεβαίωσε τη μεταγραφή Πλάις ο Γιαννακόπουλος: «Όταν ακούς για χρόνια φέρε 5άρι, και τους φέρνεις όλους μαζί»

Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε τελικά να ενισχυθεί στη φροντ λάιν, αφού προχωρά στην απόκτηση του Τίμπορ Πλάις, που θα έρθει το απόγευμα της Τρίτης (25/02) στην Αθήνα ώστε να ολοκληρωθεί το τυπικό κομμάτι της μεταγραφής του.

Τη συγκεκριμένη κίνηση επιβεβαίωσε ουσιαστικά και ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων», Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος σχολίασε χιουμοριστικά μέσω story στο Instagram την ύπαρξη τεσσάρων «πενταριών» στην ομάδα. «Όταν ακούς για χρόνια φέρε 5άρι, και αποφασίζεις να τους φέρεις όλους μαζί σε μία σεζόν», έγραψε αναλυτικά.

Υπενθυμίζουμε ότι μετά τη μεταγραφή αυτή, οι «πράσινοι» θα διαθέτουν στο ρόστερ τους «τέσσερις καθαρούς» σέντερ (Γουένιεν Γκέιμπριελ, Τίμπορ Πλάις, Ματίας Λεσόρ, Ομέρ Γιουρτσεβέν), από τους οποίους όμως μόνο οι δύο είναι «ετοιμοπόλεμοι», καθώς Γιουρτσεβέν και Λεσόρ αντιμετωπίζουν τραυματισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο επόμενο story του, ο Γιαννακόπουλος πόσταρε ένα αποθεωτικό μήνυμα φιλάθλου για τον ίδιο και έγραψε «εγώ φίλε θέλω να πάρω πέντε σερί», μιλώντας προφανώς για την επιθυμία του να κατακτήσει με τον Παναθηναϊκό πέντε συνεχόμενες Ευρωλίγκες.

