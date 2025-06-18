Μία... σύσκεψη κορυφής με τον Εργκίν Αταμάν προανήγγειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανέφερε πως την Τετάρτη (18/06) θα συναντηθεί με τον Τούρκο τεχνικό, αλλά και τον Basketball and Communications Director του συλλόγου, Δημήτρη Κοντό.

Βασικό αντικείμενο της συνάντησης, φυσικά, αναμένεται να αποτελέσει η μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ήδη κλείσει τους Τι Τζέι Σορτς και Βασίλη Τολιόπουλο, ενώ βρίσκεται στην αγορά για ψηλό και παλεύει τη δύσκολη υπόθεση του Νίκου Ρογκαβόπουλου στα φόργουορντ.

