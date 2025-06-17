Στο στόχαστρο της Νότιγχαμ φαίνεται πως έχει μπει για τα καλά ο Κώστας Τσιμίκας. Ο Έλληνας αριστερός μπακ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ, κάτι για το οποίο έχει ενημερωθεί από τον Άρνε Σλοτ και τους συνεργάτες του.

Στο κόλπο πλέον μπαίνει και η Φόρεστ, η οποία σύμφωνα με δημοσίευμα κάνει γερό μπάσιμο με σκοπό να προλάβει τη Λιντς. Από τη μεριά τους, τα «παγώνια» έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον Τσιμίκα και μάλιστα φέρεται να έχουν καταθέσει πρόταση για την αγορά του.

Η Νότιγχαμ έχει πάρει το πράσινο φως από τη Λίβερπουλ για να διαπραγματευτεί με τον ποδοσφαιριστή, ενώ είναι διατεθειμένη να καταβάλει ένα ποσό κοντά στα 18 εκατ. ευρώ που ζητούν οι πρωταθλητές Αγγλίας.

Ο Τσιμίκας αγωνίζεται την τελευταία πενταετία στο «Άνφιλντ», έχοντας πάρει μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Με τη φανέλα των «κόκκινων» μετράει 115 εμφανίσεις με 18 ασίστ, έχοντας κατακτήσει 1 Premier League, 1 FA Cup, 2 Carabao Cup και ένα Community Shield.

