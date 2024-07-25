Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Σενάριο για Βαγιαννίδη και Χοφενχάιμ

Η Χoφενχάιμ φέρεται να προστέθηκε στους μνηστήρες για τον Γιώργο Βαγιαννίδη

Βαγιαννίδης

Μετά την Μποταφόγκο και την Μπράγκα, η Χόφενχαϊμ φέρεται να προστέθηκε στη λίστα των μνηστήρων του Γιώργου Βαγιαννίδη.

Ο Εκρέμ Κονούρ λοιπόν, δημοσιογράφος που συνεργάζεται μεταξύ άλλων με το ESPN και το Goal αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός αξιώνει ένα ποσό της τάξεως των 3,5-4 εκατ. ευρώ για την πώληση του Έλληνα δεξιού μπακ.

Πάντως ο 22χρονος άσος συνεχίζει να υπολογίζεται κανονικά από τον Ντιέγκο Αλόνσο.

Πηγή: sport-fm.gr

Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
