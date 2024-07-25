Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι και με τη βούλα παίκτης του Ολυμπιακού για τα επόμενα πέντε χρόνια και αυτή την ώρα παραχωρεί στο ΣΕΦ τη συνέντευξη Τύπου της παρουσίασής του.

Ο Βούλγαρος διεθνής στα πρώτα του λόγια ευχαρίστησε τους προέδρους των «ερυθρόλευκων», ενώ αναφέρθηκε στη στήριξη που λάμβανε όλο αυτό το διάστημα από τους φίλους των Πειραιωτών.

«Ευχαριστώ τους προέδρους, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν πράξη η επιστροφή μου. Ευχαριστώ όσον κόσμο ήρθε μέσα στη ζέστη αλλά και όσους δεν μπόρεσαν να είναι εδώ. Μέσα στη χρονιά δεν έπαψα να λαμβάνω μηνύματα από τον κόσμο, που χαιρόταν μαζί μου. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που τρέχουν για την ομάδα και είναι πάντα εδώ, στα δύσκολα και στα εύκολα. Στόχος είναι πάντα η κορυφή, με λίγα λόγια και πολλή δουλειά. Να δέσουμε γρήγορα και πάμε να κατακτήσουμε όλους μας τους στόχους», είπε αρχικά, ενώ ευχαρίστησε και τους Ράπτορς που δεν στάθηκαν εμπόδιο στην επιθυμία του να επιστρέψει στον Ολυμπιακό.

«Όταν είσαι 5 χρόνια σε μια ομάδα και έχεις ζήσει τόσες στιγμές, οι αναμνήσεις έρχονται μαζί σου. Η συχνή επαφή με βοήθησε να έχω συντροφιά, έβλεπα πόσο με νοιάζονται, το πώς είμαι εγώ. Σίγουρα έπαιξε ρόλο αυτή η επαφή, γιατί εδώ είναι το σπίτι μου, είμαστε μια οικογένεια. Θέλω να ευχαριστήσω τους Ράπτορς και δημόσια γιατί κατάλαβαν τα θέλω μου. Νοιάζονται για το πώς θέλει να είναι ο παίκτης και ο προπονητής στο λίγο που μιλήσαμε αντιλήφθηκε την κατάσταση».

Ο στόχος του είναι ξεκάθαρος, η κατάκτηση της Ευρωλίγκας: «Στόχος μου δεν είναι ούτε να βγω MVP, ούτε τίποτα. Να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα και μόνο. Είμαι έτοιμος να κάνω τα πάντα, θα το βρούμε με τον προπονητή. Δεν με απασχολεί τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο», είπε, ενώ πρόσθεσε πως ακόμη δεν έχει ξεχάσει το πώς χάθηκε ο τελικός της Ευρωλίγκας το 2023. «Οι αναμνήσεις είναι πάντα μαζί μας, καλές ή κακές. Μέχρι και πριν 4-5 μήνες σκεφτόμουν συνέχεια πώς χάσαμε την Ευρωλίγκα. Δεν θα πω ότι αξίζαμε να το πάρουμε, γιατί ο νικητής το αξίζει. Όμως έπρεπε να το πάρουμε. Το αφήνω πίσω μου και στόχος είναι μόνο το μέλλον. Στόχος είναι να είμαστε εκεί και να κατακτήσουμε το τρόπαιο».

Ερωτηθείς για το πόσο δύσκολο ήταν για αυτόν να πει όχι στον δεύτερο χρόνο του στο ΝΒΑ απάντησε: «Σκεφτόμουν μέρες, μέχρι και λίγο πριν το τέλος, αν θέλω να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό μου στο ΝΒΑ. Την πρώτη μου χρονιά πέρασα λίγο δύσκολα. Το πιο σημαντικό όμως για μένα ήταν να είμαι χαρούμενος, να αγωνίζομαι για τίτλους και να δείξω αυτό που θέλω και μπορώ. Θεωρώ πως πήρα τη σωστή απόφαση γι' αυτό που είχα στο μυαλό μου. Είμαι γεμάτος, δεν αφήνω κάποια απωθημένα και στο τέλος της ημέρας, δεν είναι όλα για όλους. Δεν ταιριάζουμε πάντα και παντού. Παικτικά και ψυχολογικά θεωρώ πως εδώ είναι καλύτερα για μένα».

Πάντως η εμπειρία στο ΝΒΑ τού πρόσφερε κάποια πράγματα. «Μόνο και μόνο που είσαι στον ίδιο χώρο με τόσο ταλέντο μαθαίνεις πράγματα. Ανταγωνίζεσαι τους καλύτερους. Συνέχισα να κάνω την προπόνησή μου. Το θέμα είναι να είμαι έτοιμος και υγιής. Το ΝΒΑ είναι σαν πανεπιστήμιο, βλέπεις τόσους ταλαντούχους παίκτες, τους μαρκάρεις, μονομαχείς μαζί τους... Είναι κάτι που πρέπει να το ζήσεις. Από εκεί και πέρα, μένει πίσω και κοιτάμε μπροστά», σημείωσε.

Οι προσδοκίες και οι ευθύνες είναι μεγάλες, αλλά εκείνος δεν έχει πρόβλημα. «Γνωρίζοντας την πίεση που υπάρχει, γιατί στο εξωτερικό δεν υπάρχουν τόσα ΜΜΕ, ξέρω πάρα πολύ καλά πού είμαι. Μου αρέσει η ευθύνη, δουλεύω σκληρά και αυτός είναι ο οδηγός μου. Θα κάνω τα ίδια πράγματα, ελπίζω με μεγαλύτερη συνέπεια, είτε παίρνω Χ ποσό είτε Χ+. Ξέρω πως θα υπάρχει κριτική, ο καθένας με ένα κουμπί μπορεί να γράψει ό,τι θέλει. Όλοι μαζί, συσπειρωμένη, λίγα λόγια και πολλή δουλειά».

Παράλληλα δήλωσε περήφανος για όσα έχει καταφέρει. «Σκεφτόμενος τι έχουν κάνει οι γονείς μου για μένα, είμαι περήφανος για αυτό που είμαι πρώτα σαν άνθρωπος και δεύτερον για το πού έχω φτάσει μπασκετικά. Μου λείπει ένας τίτλος Ευρωλίγκας, γι' αυτό είμαι εδώ, για να παλέψω να τον πάρουμε. Είμαι πολύ ευγνώμων σε όσους με έχουν βοηθήσει. Το μόνο που μένει να κάνω είναι να συνεχίσω να δουλεύω, είναι το μότο μου. Δεν ξεχνώ από πού έχω ξεκινήσει».

«Διαμάντι ο Σάσα, μαζί θα ζήσουμε τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας»

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος αναφέρθηκαν στην επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ και τα όνειρά τους για πολλούς τίτλους μαζί του.

Π. Αγγελόπουλος: «Είναι μια συγκλονιστική υποδοχή, για να ανακοινώσουμε την επιστροφή του Σάσα. Είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη, πήρε τίτλους και θα συνεχίσει να κατακτά τίτλους με τον Ολυμπιακό. Ο στόχος είναι η κορυφή της Ευρώπης, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο Σάσα είναι δουλευταράς, γουστάρει αυτό που κάνει, γουστάρει τον Ολυμπιακό και γι' αυτό γύρισε σε μας. Ο Σάσα είναι από τα μεγαλύτερα διαμάντια, τον πιστεύουμε, τον θέλουμε και θα ζήσουμε τις μεγαλύτερες στιγμές της ζωής μας μαζί του, πιστεύω».

Γ. Αγγελόπουλος: «Καλωσορίζουμε τον Σάσα στο σπίτι του. Είναι η μεγαλύτερη συμφωνία για τα δεδομένα της Ευρώπης. Ο Σάσα είναι ένας μεγάλος αθλητής, αλλά έχει ήθος, έχει μπέσα, ταυτίζεται με την ομάδα και τον ευχαριστούμε που ήρθε πάλι στον Ολυμπιακό. Συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του Ολυμπιακού, τα όνειρα και οι προσδοκίες είναι μεγάλα και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Εγγυήσεις δεν υπάρχουν, αλλά θα δώσουν όλοι τα πάντα για να πετύχουμε αυτό που αξίζουμε και δικαιούμαστε».

Π. Αγγελόπουλος: «Είναι διαμάντι ο Σάσα και θα κατακτήσει τίτλους με τον Ολυμπιακό σε αυτό το πενταετές του συμβόλαιο».

Γ. Αγγελόπουλος: «Είναι η μεγαλύτερη συμφωνία στην ιστορία του Ολυμπιακού και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έγινε για έναν αθλητή υπόδειγμα, τον κορυφαίο της Ευρώπης. Το συμβόλαιο είναι πενταετές, αυτό τα λέει όλα. Η βασική φιλοσοφία δεν αλλάζει. Ο Ολυμπιακός ανανέωσε μέσα στη χρονιά τον Φαλ, τον Πίτερς και έγινε και η συμφωνια με τον Έβανς... Και μέσα στη χρονιά έγιναν κινήσεις. Το ενδιαφέρον μας για τον Σάσα ήταν διαρκές, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις που θα έπαιρνε για το μέλλον του. Το μπάτζετ ήταν ήδη σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, προφανώς φέτος θα είναι ακόμη πιο ψηλό. Ό,τι απαιτείται, γίνεται».

Π. Αγγελόπουλος: «Ο Σάσα μιλούσε με ανθρώπους της ομάδας όλη τη σεζόν, ένιωθε την αγάπη μας. Γύρισε, συζητήσαμε και κατάλαβε πώς νιώθουμε. Έγινε και ένα ταξίδι που δεν περίμενε ο ίδιος. Όλα έπαιξαν το ρόλο τους».

Γ. Αγγελόπουλος: «Κατάλαβε το όραμά μας και την αγάπη μας για τον Ολυμπιακό. Έγιναν όλες οι προσπάθειες, γιατί δεν είναι εύκολο να φύγεις από το ΝΒΑ. Αλλά και αν αποφασίσεις να φύγεις, ένας τέτοιος παίκτης έχει πάντα προτάσεις. Χρειάστηκε προσπάθεια, αλλά το πιο σημαντικό είναι πως είναι εδώ μαζί μας».

