Παναθηναϊκός: Πρώτη είδηση στην Ουρουγουάη το γκολ του Πελίστρι

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού σκόραρε το πρώτο του γκολ και στην πατρίδα του πανηγυρίζουν

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μια σπουδαία μεταγραφή, φέρνοντας στην Αθήνα τον Φακούντο Πελίστρι απευθείας από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. O Ουρουγουανός εξτρέμ έδειξε με το… καλημέρα την κλάση του. Στην χτεσινή νίκη με την Λανς, ο 22χρονος άσος ήταν αυτός που άνοιξε με άψογο πλασέ με το αριστερό τον δρόμο προς τη νίκη και την πρόκριση, με την ουρουγουανική έκδοση του ESPN να κάνει ξεχωριστό θέμα για το τέρμα που πέτυχε.

