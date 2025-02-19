Παναθηναϊκός: Mε Αράο και Βαγιαννίδη η αποστολή με τη Βίκινγκουρ

Πανέτοιμος για τη ρεβάνς με τη Βίκινγκουρ ο Παναθηναϊκός!



Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν το απόγευμα της Τετάρτης την προετοιμασία τους ενόψει του αυριανού ματς, όπου θα αναζητήσουν την ανατροπή του 2-1 από το ματς της Φινλανδίας με τον Ρουί Βιτόρια να ανακοινώνει μετά το τέλος της προπόνησης την αποστολή.

Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν οκαθώς ξεπέρασαν τα προβλήματα τους, προπονήθηκαν κανονικά και τέθηκαν στη διάθεση του Πορτογάλου τεχνικού.Αντίθετα εκτός παρέμειναν οιπου έκαναν ατομικό, αλλά και οιπου συνέχισαν θεραπεία.Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μαξ, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Τετέ, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Σιώπης, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Αράο, Φικάι, Μπρέγκου, Νταμπίζας.Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αυριανή (19/2, 22:00, Ολυμπιακό Στάδιο) ρεβάνς κόντρα στη Βίκινγκουρ στο πλαίσιο της νοκ άουτ φάσης του UEFA Conference League.Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και τακτική, ενώ ολοκλήρωσαν με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Στο πρόγραμμα της ομάδας επέστρεψε ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Γεντβάι και θεραπεία οι Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν.Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα που συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή. Σε αυτή είναι οι Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μαξ, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Τετέ, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Σιώπης, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Αράο, Φικάι, Μπρέγκου, Νταμπίζας.

