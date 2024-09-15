Παναθηναϊκός: Ευνοεί η διακοπή των Εθνικών ομάδων το «τριφύλλι»;

Το ντέρμπι της Τούμπας μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού δεσπόζει στο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Super League 1. Από τη μια ο «δικέφαλος του βορρά» που θέλει να πιάσει κορυφή και από την άλλη οι «πράσινοι» ο οποίοι θέλουν να γυρίσουν στις νίκες, μετά την ισοπαλία με την Athens Kallithea. Επί δυο εβδομάδες υπήρχε η διακοπή για τις εθνικές ομάδες, έτσι ο Ντιέγκο Αλόνσο είχε ευκαιρία να δουλέψει με αρκετούς παίκτες. Αλήθεια η διακοπή των Εθνικών ομάδων βοηθά ή βλάπτει τους «πράσινους»;

