Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Ο προγραμματισμός που δικαιώνει τον Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στη φετινή σεζόν με ρόστερ 15 παικτών, μια επιλογή που αρχικά προκάλεσε αμφιβολίες  

Παναθηναϊκός: Ο προγραμματισμός που δικαιώνει τον Αταμάν

Η τελευταία προσθήκη του Οσμάν έκανε πολλούς να θεωρήσουν ότι οι χρόνοι συμμετοχής δεν θα επαρκούν για όλους τους παίκτες. Ωστόσο, μόλις δύο μήνες μετά, ο προγραμματισμός του Εργκίν Αταμάν δικαιώνεται απόλυτα. 

Οι τραυματισμοί βασικών παικτών, όπως ο Γκριγκόνις και ο Αντετοκούνμπο, που βρίσκονται εκτός για αρκετό διάστημα, καθώς και οι μικροτραυματισμοί των Μπράουν και Σλούκα, επιβεβαίωσαν τη σημασία ενός γεμάτου ρόστερ. 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αταμάν Παναθηναϊκός ΠΑΟ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark