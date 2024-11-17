Παναθηναϊκός: Ο προγραμματισμός που δικαιώνει τον Αταμάν

Η τελευταία προσθήκη του Οσμάν έκανε πολλούς να θεωρήσουν ότι οι χρόνοι συμμετοχής δεν θα επαρκούν για όλους τους παίκτες. Ωστόσο, μόλις δύο μήνες μετά, ο προγραμματισμός του Εργκίν Αταμάν δικαιώνεται απόλυτα.
Οι τραυματισμοί βασικών παικτών, όπως ο Γκριγκόνις και ο Αντετοκούνμπο, που βρίσκονται εκτός για αρκετό διάστημα, καθώς και οι μικροτραυματισμοί των Μπράουν και Σλούκα, επιβεβαίωσαν τη σημασία ενός γεμάτου ρόστερ.
