Καλύτερη επίθεση ο Παναθηναϊκός, πρώτος σε ασίστ ο Ολυμπιακός

Δέκα αγωνιστικές έχουν περάσει πλέον στην Ευρωλίγκα και μια ματιά στη στατιστική δείχνει τις αρετές αλλά και τις αδυναμίες κάθε ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός πιστοποιεί ότι διαθέτει ίσως το πιο ποιοτικό ρόστερ στη διοργάνωση, καθώς είναι η πρώτη επίθεση. Οι πρωταθλητές Ευρώπης σκοράρουν 121,8 πόντους ανά 100 κατοχές, με την Μπάγερν να ακολουθεί με 121 και τον Ολυμπιακό στην τρίτη θέση με 119,1. Τελευταία είναι με 102,5 πόντους η Άλμπα, ενώ προτελευταία η Ζαλγκίρις με 107,5.

Ο Ολυμπιακός είναι με τη σειρά του κορυφαία ομάδα σε ασίστ, καθώς μοιράζει 21,2 ανά αγώνα (21 έχει η Μπαρτσελόνα, 19,4 η Ρεάλ και 19,1 ο Παναθηναϊκός). Μάλιστα οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το εντυπωσιακό 72,4% των καλαθιών τους να προέρχεται από ασίστ, με δεύτερη την Μπαρτσελόνα με 65% και τρίτη τη Ρεάλ με 64,2%, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι ένατος με 59,9%.

Οι δύο ελληνικές ομάδες είναι περίπου στα ίδια στην άμυνα. Ο Παναθηναϊκός είναι έκτος σε παθητικό πόντων ανά 100 κατοχές με 113,1, ενώ οριακά πίσω του είναι ο έβδομος Ολυμπιακός με 113,2.

Καλύτερη άμυνα είναι η Ζαλγκίρις με 106,1, ακολουθεί η Φενέρμπαχτσε με 107 και τρίτη είναι η Παρί με 111,7. Χειρότερη άμυνα είναι αυτή της Μακάμπι με 121 πόντους παθητικό ανά 100 κατοχές.

Οι δύο ελληνικές ομάδες δεν οδηγούν τους αντιπάλους τους σε πολλά λάθη, πράγμα που ίσως υποδηλώνει και έλλειψη στην ένταση στην άμυνα και ειδικά στην πίεση στην μπάλα. Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού κάνουν μόλις 12,6 λάθη ανά αγώνα και του Παναθηναϊκού μόλις 12,1, αριθμοί που τους φέρνουν στην όγδοη και τη δέκατη θέση αντίστοιχα.

Στο κομμάτι των ριμπάουντ ο Παναθηναϊκός είναι πιο αξιόπιστος από τον Ολυμπιακό μαζεύοντας το 52,3% όσων διεκδικεί, επίδοση που τον φέρνει δεύτερο, πίσω μόνο από τη Φενέρμπαχτσε με 53,6%.

Ο Ολυμπιακός είναι μόλις 14ος με 48,8%, αφού με εξαίρεση την τριάδα αγώνων με Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Παναθηναϊκό, αντιμετώπισε προβλήματα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Στα αμυντικά ριμπάουντ ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτος με 70,5%, με πρώτη τη Ρεάλ που έχει 72,4% και τον Ολυμπιακό ενδέκατο με 67,6%. Στα επιθετικά ριμπάουντ ο Παναθηναϊκός με 31,5% είναι ένατος και ο Ολυμπιακός 14ος με 29,9%, ενώ την πρώτη θέση έχει με 37,2% η Μακάμπι.

Στην ευστοχία στα δίποντα, ο Παναθηναϊκός είναι τρίτος με 59,2%, πίσω από Ρεάλ με 61,7% και Μπάγερν με 59,9%, ενώ έβδομος είναι ο Ολυμπιακός με 54,8%. Οι «πράσινοι» είναι πρώτοι στα τρίποντα με 41,3%, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έβδομοι με 37,5%. Στις βολές, πάντως, οι πρωταθλητές Ευρώπης είναι προτελευταίοι με 70,3%, ενώ ο Ολυμπιακός είναι όγδοος 77,8%.

Τέλος, στα φάουλ που κάνουν οι ομάδες, ο Παναθηναϊκός είναι τελευταίος με 16,5 και ο Ολυμπιακός 14ος με 19,3, ενώ στα φάουλ που κερδίζουν ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτος με 21,2 και ο Ολυμπιακός έκτος με 20,6, με πρώτη την Αρμάνι Μιλάνο με 22,5.

