Την τελευταία πνοή του σε ηλικία 82 ετών άφησε ο πρώην προπονητής γυμναστικής, Μπέλα Κάρολι, ο οποίος οδήγησε τη Νάντια Κομανέτσι στο να στεφθεί «χρυσή» Ολυμπιονίκης, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο εκλιπών, Ρουμάνος από την ουγγρική μειονότητα της χώρας, ήταν προπονητής της Κομανέτσι στα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια που πήρε το 1976 στο Μόντρεαλ με το τέλειο «10» στη βαθμολογία, και το 1980 στη Μόσχα. Στη συνέχεια αυτομόλησε από τη Ρουμανία για τις ΗΠΑ το 1981 και οδήγησε την Αμερικανίδα Μέρι Λου Ρέτον στο χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 1984.

Ήταν μέλος πέντε Ολυμπιακών ομάδων των ΗΠΑ και προπονητής ορισμένων από τις πιο επιτυχημένες Αμερικανίδες αθλήτριες στις δεκαετίες του ΄80 και του ΄90. Ο Κάρολι έγινε μέλος του "Hall of Fame" της διεθνούς γυμναστικής το 1997, ενώ το 2000 έγινε δεκτός μαζί με τη σύζυγό του, Μάρτα, στο "Hall of Fame" της γυμναστικής των ΗΠΑ ως προπονητικό δίδυμο.

«Μια μεγάλη επιρροή στη ζωή μου. Αναπαύσου εν ειρήνη Μπέλα Κάρολι» έγραψε η Κομανέτσι στο Instagram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.