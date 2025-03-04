H bwin έχει «συμπαίκτες» Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη μάχη πρόληψης για τον HPV! (VID)

H bwin κατανοώντας τη σημαντικότητα του θέματος «αγκαλιάζει» την προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση του κοινού, στη Διεθνής Ημέρα κατά του HPV, συμμετέχοντας στην παγκόσμια προσπάθεια διάδοσης του μηνύματος για την αντιμετώπισή του. Στη μάχη για την ενημέρωση της πρόληψης συμμετέχουν ενεργά Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Οι δυο μεγάλες ομάδες στάθηκαν στο πλευρό του κορυφαίου στοιχηματικού brand και υπενθύμισαν τον κίνδυνο που διατρέχουμε από τον HPV.

Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες ιογενείς λοιμώξεις διεθνώς αλλά και τη βασική αιτία του συνόλου, σχεδόν, των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. H bwin ως Επίσημος Εθνικός Χορηγός της ΕuroLeague ετοίμασε μια μίνι καμπάνια ενημέρωσης κατά του HPV και τέσσερις διεθνείς παίκτες πέρασαν το δικό τους μήνυμα.

Ο Τζέντι Όσμαν στάθηκε στα 60.000 νέα κρούσματα καρκίνου, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε πως μπορεί να προσβάλει άνδρες και γυναίκες, ο Κώστας Σλούκας υποστήριξε πως οποιοσδήποτε μπορεί να είναι φορέας και να μην το γνωρίζει, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πέρασε το μήνυμα που πρέπει να ακούσουν όλοι «Η ενημέρωση και η πρόληψη σώζουν ζωές».

Τι είναι ο HPV;

Είναι ένας ιός που βασίζεται στο DNA και μολύνει το δέρμα και τις βλεννογόνους μεμβράνες. Έχουν περιγραφεί περισσότεροι από 100 διαφορετικοί τύποι HPV, εκ των οποίων οι 40 μπορούν να προσβάλουν τα γεννητικά όργανα. Το 20% των HPV-σχετιζόμενων νόσων & καρκίνων πλήττει τους άνδρες.

Κάθε πρωτοβουλία μπορεί να αποδειχθεί κομβική και η bwin παραμένει συνεπής στη στρατηγική της για κοινωνική προσφορά σε όσους το έχουν ανάγκη. Μέσω δεκάδων στοχευμένων δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας εξασφαλίζει στην Κοινωνία ένα καλύτερο, πιο βιώσιμο μέλλον. Στηρίζοντας έμπρακτα έμμεσα ή άμεσα Οργανισμούς, Ιδρύματα, ΜΚΟ, Θεσμικούς Φορείς, το διεθνές στοιχηματικό brand απαντά με συνέπεια στις κοινωνικές προκλήσεις.

