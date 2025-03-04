Εξετάζει τις επιλογές της η ΕΠΟ για το «σπίτι» της Εθνικής ομάδας

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ελλάδας θ’ ασχοληθεί άμεσα και εκτενώς με το θέμα του «σπιτιού» της Εθνικής ομάδας.

Στην εκτελεστική επιτροπή της Πέμπτης θα οριστεί έκτακτη Γενική Συνέλευση ώστε να υπάρξει ανάλυση του θέματος της βάσης της «γαλανόλευκης».

Οι επιλογές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι δυο, αφού, πέρα από το προπονητικό κέντρο στην Παιανία, φαίνεται πως υπάρχει και μια έκταση λίγο πιο δίπλα, στο Κορωπί.

Η έκτακτη ΓΣ αναμένεται να οριστεί για το τέλος του τρέχοντος μήνα…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.