Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Οι ημερομηνίες των αγώνων του προκριματικού γύρου

Τις ημερομηνίες των έντεκα αγώνων του προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson γνωστοποίησε η ΕΠΟ.
Από τις αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν, την Τρίτη (19/08) θα διεξαχθεί το Καλαμάτα-ΑΕΛ (17:00), ενώ μία ημέρα αργότερα και την ίδια ώρα θα γίνει το Πανιώνιος-Ηρακλής.
Τα δέκα από τα έντεκα παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 17:00, ενώ το μοναδικό που θα έχει σέντρα ένα τέταρτο αργότερα δηλαδή στις 17:15 θα είναι το Ελλάς Σύρου-Νέστος Χρυσούπολης.
Υπενθυμίζεται πως οι ομάδες που θα προκριθούν μετά τα μονά νοκ-άουτ παιχνίδια, όπου δεν ισχύει ο κανονισμός της παράτασης αλλά η διαδικασία των πέναλτι αν το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο, θα συμμετάσχουν στη League Phase του Κυπέλλου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των παιχνιδιών:
Δευτέρα 18/08
17:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Βόλος
17:00 Μακεδονικός-Λεβαδειακός
17:00 Νίκη Βόλου-Παναιτωλικός
Τρίτη 19/08
17:00 Καλαμάτα-ΑΕΛ
17:00 Αναγέννηση Καρδίτσας-Κηφισιά
17:00 Αιγάλεω-Παναργειακός
17:00 Καβάλα-Πανσερραϊκός
Τέταρτη 20/08
17:00 Καμπανιακός-Athens Kallithea
17:00 Πανιώνιος-Ηρακλής
17:00 Χανιά-Μαρκό
17:15 Ελλάς Σύρου-Νέστος Χρυσούπολης
