Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Οι ημερομηνίες των αγώνων του προκριματικού γύρου

Τις ημερομηνίες των έντεκα αγώνων του προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson γνωστοποίησε η ΕΠΟ.



Από τις αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν, την Τρίτη (19/08) θα διεξαχθεί το Καλαμάτα-ΑΕΛ (17:00), ενώ μία ημέρα αργότερα και την ίδια ώρα θα γίνει το Πανιώνιος-Ηρακλής.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των παιχνιδιών:

Τα δέκα από τα έντεκα παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 17:00, ενώ το μοναδικό που θα έχει σέντρα ένα τέταρτο αργότερα δηλαδή στις 17:15 θα είναι τοΥπενθυμίζεται πως οι ομάδες που θα προκριθούν μετά τα μονά νοκ-άουτ παιχνίδια, όπου δεν ισχύει ο κανονισμός της παράτασης αλλά η διαδικασία των πέναλτι αν το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο, θα συμμετάσχουν στη League Phase του Κυπέλλου.17:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Βόλος17:00 Μακεδονικός-Λεβαδειακός17:00 Νίκη Βόλου-Παναιτωλικός17:00 Καλαμάτα-ΑΕΛ17:00 Αναγέννηση Καρδίτσας-Κηφισιά17:00 Αιγάλεω-Παναργειακός17:00 Καβάλα-Πανσερραϊκός17:00 Καμπανιακός-Athens Kallithea17:00 Πανιώνιος-Ηρακλής17:00 Χανιά-Μαρκό17:15 Ελλάς Σύρου-Νέστος Χρυσούπολης

