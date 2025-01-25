ΟΦΗ-Πανσερραϊκός: Πήραν τη νίκη και στρογγυλοκάθισαν στην 8τάδα οι Κρητικοί

Λύγισε τον Πανσερραϊκό στη ματσάρα του «Γεντί Κουλέ» και εδραιώθηκε στην πρώτη οκτάδα της Stoiximan Super League ο ΟΦΗ!



Μετά από ένα συναρπαστικό ματς, με τρελό ρυθμό, πάρα πολλές τελικές προσπάθειες, αποβολή και πέντε γκολ, οι Κρητικοί πανηγύρισαν την εντός έδρας νίκη με 3-2, επιστρέφοντας στα τρίποντα μετά από δύο διαδοχικές ανεπιτυχείς τους προσπάθειες και ανεβαίνοντας στην 7η θέση με 27 βαθμούς!

Στο μυαλό των κόουτς:

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον ΟΦΗ ο Μίλαν Ράσταβατς, ο οποίος δεν είχε διαθέσιμους Ριέρα, Μπάκιτς και Κουτεντάκη. Ο Χριστογεώργος ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Γκονσάλες, Λαμπρόπουλο, Μπρεσάν και Χατζηθεοδωρίδη τετράδα άμυνας μπροστά του. Ο Καραχάλιος ξεκίνησε στον άξονα, μαζί με τον Ανδρούτσο, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τους Κρητικούς, ενώ οι Σενγκέλια, Φούντας και Νους ήταν η τριάδα πίσω από τον πιο προωθημένο Γιουνγκ.



Από την άλλη, ίδιο σύστημα επέλεξε και ο Χουάν Φεράντο, μην μπορώντας να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Τομάν, Ζελέν, Χατζηστραβού, Γκίγκιτς, Καπτούμ, Κουτσογούλα, Χαντάκια, Παπαβασιλείου, Παπαδημητρίου και Σακαλίδη. Ο Γκουσκεσασβίλι βρέθηκε στη θέση του τερματοφύλακα, με τους Δεληγιαννίδη, Μπέργκστρομ, Ντάβιντσον και Φαρές τετράδα άμυνας. Στάικος και Λιάσος αποτέλεσαν το δίδυμο στον άξονα, ο Ντέλετιτς ξεκίνησε ως δεξί εξτρέμ, ο Σαλαζάρ ως αριστερό και ο Σοφιανός ήταν πίσω από τον Μπεντανκόρ.



Το ματς:

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο πεντάλεπτο, ο ΟΦΗ εκμεταλλεύτηκε την πρώτη τελική προσπάθεια που δημιούργησε και μπήκε στη θέση του οδηγού από το 6ο κιόλας λεπτό, όταν ο Γιουνγκ βρήκε με τακουνάκι τον Φούντα και εκείνος έβγαλε πολύ όμορφη κάθετη πάσα για τον Νους, ο οποίος πλάσαρε άψογα για το 1-0, μην αφήνοντας περιθώριο αντίδρασης στον Γκουγκεσασβίλι!



Ανώτερος ο ΟΦΗ, είχε περισσότερη ώρα την κατοχή ενώ ο Πανσερραϊκός αμυνόταν στο δικό του μισό του γηπέδου. Στο 13’ ο Φούντας πάτησε στη μεγάλη περιοχή, αλλά η συρτή σέντρα του σταμάτησε στον Μπέργκστρομ, ενώ στη συνέχεια της φάσης και μετά από έξυπνη εκτέλεση κόρνερ, ο Φούντας έκανε το γύρισμα, με τον Φαρές να προλαβαίνει τον Μπρεσάν πριν εκείνος προλάβει να σουτάρει. Στο 16’ ο Νους έκλεψε από τον Δεληγιαννίδη και έβγαλε σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, με τον Γκουγκεσασβίλι να αποκρούει την εξ επαφής κεφαλιά του Σενγκέλια, ενώ στη συνέχεια δόθηκε οφσάιντ.



Από το 18’ και έπειτα ο Πανσερραϊκός έβγαλε αντίδραση, με τον Σαλαζάρ να κάνει ωραία πάσα για τον Φαρές, ο οποίος κόπηκε τελευταία στιγμή από τον Καραχάλιο, πριν προλάβει να απειλήσει τον Χριστογεώργο, ενώ στο 23’ οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης, με τον Μπεντανκόρ να αποφεύγει με υπέροχη ντρίπλα τον Μπρεσάν και να εκτελεί τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ για το 1-1, πετυχαίνοντας το 14ο γκολ του στο φετινό πρωτάθλημα και ξεπερνώντας τον Ελ Κααμπί στη μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ! Η φάση ελέγχθηκε από τους VAR για πιθανό επιθετικό φάουλ του Μπεντανκόρ, αλλά και για χέρι του Σαλαζάρ στο ξεκίνημα της φάσης, με τον διαιτητή Κατοίκο να δείχνει τελικά σέντρα.



Πολύ καλό ο ρυθμός του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο, με τον Πανσερραϊκό να απειλεί ξανά στο 31’, μετά από σέντρα του δραστήριου Σαλαζάρ και αδύναμο σουτ του Στάικου που κατέληξε στην αγκαλιά του Χριστογεώργου, ενώ στο 33’ ο Γιουνγκ συνεργάστηκε με τον Φούντα, με τον τελευταίο να σουτάρει για να δει τον Γκουγκεσασβίλι να αποκρούει με υπερένταση σε κόρνερ.



Με την μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω στον αγωνιστικό χώρο του «Γεντί Κουλέ», ο Πανσερραϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ανατροπή στο 36’, όταν μετά από σέντρα του Φαρές, ο Σοφιανός σούταρε στην κίνηση όντας αμαρκάριστος στο ύψος του πέναλτι, με τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ να του αρνείται το γκολ με εντυπωσιακή επέμβαση, ενώ στο 42’ και μετά από εκτέλεση κόρνερ του Γκονσάλες, ο Γιουνγκ πήρε την καρφωτή κεφαλιά, με τον Γκουγκεσασβίλι να μπλοκάρει.



Τελικά, το συναρπαστικό πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον ΟΦΗ να παίρνει εκ νέου το προβάδισμα στο 45’+1’, όταν μετά από μία ακόμα άψογη ομαδική προσπάθεια, ο Γκονσάλες απέφυγε υπεροχα τον Φαρές και έβγαλε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, με τον Νους να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά για το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο ματς, ενώ ένα λεπτό αργότερα οι γηπεδούχοι έχασαν μεγάλη διπλή ευκαιρία για το 3-1, με τον Νους να βρίσκει τον Φούντα και με εκείνον να πλασάρει στην κίνηση στο αριστερό κάθετο δοκάρι, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Γκουγκεσασβίλι βγήκε νικητής σε τετ-α-τετ του με τον Σενγκέλια!



Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Πανσερραϊκό να μπαίνει πολύ δυνατά, ψάχνοντας ξανά το γκολ της ισοφάρισης! Στο 47’ ο Σαλαζάρ έβγαλε όμορφη σέντρα, με τον Ντέλετιτς να στέλνει την μπάλα άουτ με κεφαλιά, όντας αμαρκάριστος και σε πολύ πλεονεκτική θέση, ενώ στο 50’ ο Σαλαζάρ έκανε μία ακόμα προσπάθεια από τα αριστερά της επίθεσης των φιλοξενούμενους, βρίσκοντας τον Μπεντανκόρ, ο οποίος εκτέλεσε στην κίνηση αλλά είδε τον Μπρεσάν να κόβει με καθοριστικό του τάκλιν!



Ο ΟΦΗ απάντησε στο 55’, όταν μετά από λάθος πίσω πάσα του Πιρές, ο Νους άλλαξε παιχνίδι για τον Σενγκέλια και εκείνος πάσαρε με τη μία στον επερχόμενο Φούντα, αλλά το τελείωμα του τελευταίου δεν ήταν καλό, με την μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του σωστά τοποθετημένου Γκουγκεσασβίλι. Ανώτερος στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Πανσερραϊκός, με τον ΟΦΗ όμως να είναι εκείνος που βρήκε τρίτο γκολ, στο 61’ και κόντρα στη ροή του αγώνα, με τον Γκονσάλες να μπαίνει στη μεγάλη περιοχή μετά από πάσα του Σενγκέλια και να κάνει γύρισμα από πολύ πλάγια θέση, με την μπάλα να παίρνει πορεία προς την εστία του Γκουγκεσασβίλι, αιφνιδιάζοντάς τον και καταλήγοντας στα δίχτυα για το 3-1!



Το ματς συνέχισε να έχει πολύ γρήγορο ρυθμό, με τις τελικές προσπάθειες να διαδέχονται η μία την άλλη! Στο 65’ ο Φούντας βρέθηκε σε πλάγια θέση μετά από πάσα του Σαλσίδο, αλλά το πλασέ του αποκρούστηκε από τον Γκουγκεσασβίλι, στο 71’ ο Σενγέλια απέφυγε με άψογη προσποίηση τον Φαρές, αλλά σούταρε δυνατά και ψηλά άουτ από καλή θέση, ενώ στο 72’ ο Σαλαζάρ βρήκε χώρο και σούταρε με πολλή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι! Στο 73’ ο Σαλσίδο έκανε ατομική προσπάθεια και σουτ πάνω στον Γκουγκεσασβίλι, ενώ στο 74’ ο Πανσερραϊκός μείωσε σε 3-2, όταν μετά από λάθος κοντρόλ του Λαμπρόπουλου, ο Σαλαζάρ «μετέφρασε» την πολύ καλή του εμφάνιση σε γκολ, όταν έκλεψε και σούταρε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, με την μπάλα να κοντράρει στον Μπρεσάν και να καταλήγει στα δίχτυα!



Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΟΦΗ (Ράσταβατς, 4-2-3-1): Χριστογεώργος - Γκονσάλες, Λαμπρόπουλος, Μπρεσάν (87’ Σίλβα), Χατζηθεοδωρίδης - Καραχάλιος, Ανδρούτσος (64’ Αποστολάκης) – Σενγκέλια (90’+3’ Θεοδοσουλάκης), Φούντας (87’ Νέιρα), Νους – Γιουνγκ (64’ Σαλσίδο)



Πανσερραϊκός (Φεράντο, 4-2-3-1): Γκουγκεσασβίλι - Δεληγιαννίδης, Μπέργκστρομ, Ντάβιντσον, Φαρές (81’ Πεταυράκης) – Στάικος (54’ Πιρές), Λιάσος (81’ Ουαγκέ) – Ντέλετιτς (81’ Αλ Ρασντί), Σοφιανός (69’ Μασκανάκης), Σαλαζάρ – Μπεντανκόρ



Διαιτητής: Κατοίκος

Βοηθοί: Νιδριώτης, Τριαναταφύλλου

4ος: Μπούτσικος

VAR: Παπαπέτρου, Πουλικίδης

