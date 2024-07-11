Παναθηναϊκός: Ντεμπούτο ο Μαξίμοβιτς με το τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την καλοκαιρινή του προετοιμασία στην Ελλάδα, μετά τον ερχομό της ομάδας από την Αυστρία με τα φιλικά να είναι πλέον μια μικρή προτεραιότητα των «πρασίνων».
Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς, μετά τον αποκλεισμό της Σερβίας από το Euro ενσωματώθηκε στην ομάδα, με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» να μένουν έκπληκτοι από την κατάσταση του.
