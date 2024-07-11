Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου ετοιμάζονται να πετάξουν για Παρίσι σε λίγες ημέρες προκειμένου να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι δυο τους εκτός από πολύ καλοί αθλητές είναι και καλοί φίλοι.

Είχαν μάλιστα την ευκαιρία για μία κοινή βραδινή έξοδο στην Αθήνα, όπου ο άλτης του επί κοντώ βρήκε την ευκαιρία να τρολάρει ξανά τον άλτη του μήκους.

Ο Εμμανουήλ Καραλής που είναι εδώ και μερικές εβδομάδες ο κάτοχος του Πανελλήνιου Ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ βρήκε την ευκαιρία με μια ανάρτηση στα social media να τρολάρει τον Μίλτο Τεντόγλου ο οποίος έχει κατακτήσει τα πάντα εκτός από το Πανελλήνιο Ρεκόρ.

Ανεβάζοντας στιγμιότυπα από την κοινή τους έξοδο έγραψε στη λεζάντα: «Μπορεί να μην έχεις Πανελλήνιο Ρεκόρ (ακόμα) ΑΛΛΑ είσαι κύριος! Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου κάποια μέρα να μπεις και εσύ στο κλαμπ των ρέκορντμεν …να είσαι καλά».

Την ανάρτηση σχολίασε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς επισημαίνοντας τα… ποτά που ήπιαν οι δύο αθλητές γράφοντας «Τους ήπιατε τους χυμούς σας».

Πηγή: skai.gr

