Παναθηναϊκός: Νέο δημοσίευμα για Τσοκάι

Ο Ενίς Τσοκάι δεν υπολογίζεται από τον Παναθηναϊκό και ήδη ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του

Παναθηναϊκός

Ο Τσοκάι πήγε στον Παναθηναϊκό από τη Λοκομοτίβα έναντι ενός εκατ. ευρώ, αλλά δεν κατάφερε να πάρει σοβαρό χρόνο συμμετοχής. Τώρα ψάχνει για ένα νέο σύλλογο που θα του έδινε την ευκαιρία να παίζει πιο τακτικά, αναφέρει δημοσίευμα της Ekipa24.

Στη Μάριμπορ μπορεί να έρθει μόνο ως δανεικός, καθώς το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2026.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
