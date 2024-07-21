Παναθηναϊκός: Νέο δημοσίευμα για Τσοκάι

Ο Τσοκάι πήγε στον Παναθηναϊκό από τη Λοκομοτίβα έναντι ενός εκατ. ευρώ, αλλά δεν κατάφερε να πάρει σοβαρό χρόνο συμμετοχής. Τώρα ψάχνει για ένα νέο σύλλογο που θα του έδινε την ευκαιρία να παίζει πιο τακτικά, αναφέρει δημοσίευμα της Ekipa24.

Στη Μάριμπορ μπορεί να έρθει μόνο ως δανεικός, καθώς το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2026.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.