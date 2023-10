Με Παπαπέτρου στη 12άδα κόντρα στην Μπάγερν ο Παναθηναϊκός Αθλητικά 20:33, 12.10.2023 linkedin

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και τέθηκε στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπάγερν