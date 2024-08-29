Παναθηναϊκός: Με 6 αλλαγές η ενδεκάδα κόντρα στη Λανς

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Λανς στο Ολυμπιακό στάδιο, στη ρεβάνς του μεταξύ τους 2-1, στο πλαίσιο των playoffs του Conference League.



Με τον Ντιέγκο Αλόνσο να καταλήγει στους ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» οι οποίοι θα ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα κόντρα στους Γάλλους.

Κάνονταςσε σχέση με το πρόσφατο ματς κόντρα στον Λεβαδειακό και διατηρώντας μόνο τουςκαιστην 11άδα.Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα. Ο Ντραγκόφσκι θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Αράο και Τσέριν θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ οι Τετέ-Πελίστρι στα άκρα και ο Μπακασέτας πίσω από τον προωθημένο Ιωαννίδη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.