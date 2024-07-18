Παναθηναϊκός-Μακάμπι Νετάνια: Πρόβα τζενεράλε ενόψει Ευρώπης για το «τριφύλλι»

Πέμπτο και… τελευταίο φιλικό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχεται τη Μακάμπι Νετάνια σήμερα (18/07) στις 9:00 μ.μ. (sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, COSMOTE SPORT 1), στο «Απόστολος Νικολαΐδης».



Με τους «πράσινους» να ολοκληρώνουν μέσω αυτού, ουσιαστικά, την φετινή καλοκαιρινή προετοιμασία τους και παράλληλα τον Ντιέγκο Αλόνσο να τεστάρει την ετοιμότητα της ομάδας του για τα παιχνίδια που ακολουθούν, στον β’ προκριματικό γύρο του Europa League.

Έχοντας δείξει μια αρκετά καλή εικόνα στην προηγούμενη αναμέτρηση, με αντίπαλο την ΑΕΚ Λάρνακας και τη νίκη του με 3-1, ο Παναθηναϊκός καλείται να την… επαναλάβει απόψε.Να βγάλει ξανά στο γήπεδοόλο αυτό το διάστημα και θέλει να βλέπει ο Ουρουγουανός τεχνικός,καιτου, ενόψει της επόμενης Πέμπτης (25/07).Απέναντι του, το «τριφύλλι» θα συναντήσει μια ομάδα η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της και μετράει έως τώρα δυο φιλικά ματς: την πρόσφατη ισοπαλία 2-2 κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας και μια νίκη, με 2-0, επί της Μπότεβ Βράτσα, αμφότερα στη Βουλγαρία.Σε αγωνιστικό επίπεδο,, προφανώς. Με τον Ισλανδό κεντρικό αμυντικό να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή της νέας του ομάδας για πρώτη φορά και,, όντας έτοιμος να προσφέρει άμεσα!Γενικότερα, βέβαια, η λογική λέει ότι η 11άδα που θα παρατάξει ο Αλόνσο πιθανότατασε ό,τι αφορά τις επιλογές του 49χρονου προπονητή για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας του.Άλλωστε, με εξαίρεση τον, που συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα και δεν υπολογίζεται, τον ανέτοιμο, αλλά και τους, που επέστρεψαν πρόσφατα από το Euro 2024, δεν έχει άλλα προβλήματα.Αναλυτικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι:καιΑπό εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός θα μάθει σήμερα και το ποια ομάδα θα κληθεί να αντιμετωπίσει και να… αποκλείσει, αρχικά στις 25 Ιουλίου στη Λεωφόρο, από το ζευγάρι της Μπότεβ Πλόβντιβ με τη Μάριμπορ…Με τη ρεβάνς του 2-1, που έληξε το πρώτο ματς, να διεξάγεται στις 21:15 στη Σλοβενία και τους Βούλγαρους να έχουν ένα μικρό προβάδισμα για την πρόκριση.

