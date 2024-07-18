Η επονομαζόμενη και «ιπτάμενη Ολλανδέζα», Φάνι Μπλάνκερς-Κόεν (Fanny Blankers-Koen) , ψηφίσθηκε το 1999, ως η καλύτερη αθλήτρια του 20ου αιώνα, ενώ ο αντίστοιχος τίτλος στους άνδρες, απονεμήθηκε στον Καρλ Λιούϊς.

Η θρυλική πρωταθλήτρια (1918-2004), κόρη ενός πρωταθλητή της σφαιροβολίας και της δισκοβολίας, κατέκτησε τέσσερα χρυσά μετάλλια σε μία μόνο διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων και συγκεκριμένα στο Λονδίνο το 1948.

Η Μπλάνκερς-Κόεν, πρώτευσε στα 100μ, στα 200μ, στα 80μ με εμπόδια και στην σκυταλοδρομία 4Χ100μ, παρ' όλο που ήταν ήδη 30 ετών και είχε δύο παιδιά.

Δεδομένο, που της χάρισε το έτερο προσωνύμιο της «η ιπτάμενη νοικοκυρά».

Η Κόεν στο Λονδίνο το 1948 κατέκτησε όσα μετάλλια και και ο Τζέσι Οουενς, τον οποίο γνώρισε στο γήπεδο του Βερολίνου και του οποίου κράτησε το πολύτιμο αυτόγραφο σε όλη της τη ζωή.

Η επιστροφή της στο Άμστερνταμ υπήρξε θριαμβευτική. «Απλώς έτρεξα γρήγορα, δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι κάνουν τέτοια φασαρία», δήλωνε με ταπεινότητα, καθώς την μετέφεραν με μια άμαξα ανάμεσα στο πλήθος.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η διάσημη πρωταθλήτρια από την Ολλανδία, κατέρριψε ή ισοφάρισε δώδεκα παγκόσμια ρεκόρ στον στίβο σε επτά διαφορετικά αγωνίσματα.

Αποχώρησε από την ενεργό δράση σχεδόν σε ηλικία 40 ετών, ενώ απεβίωσε το 2004.

Γυναίκα Αθλήτρια του Αιώνα

Είχε ξεκινήσει την ενασχόλησή της με το στίβο το 1935 και συμμετείχε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 στο Βερολίνο. Παρόλο που οι διεθνείς αγώνες διακόπηκαν λόγω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Μπλάνκερς-Κουν πέτυχε παγκόσμια ρεκόρ κατά την διάρκεια εκείνης της περιόδου σε οκτώ διαφορετικά αγωνίσματα.

Πέρα από τα τέσσερα ολυμπιακά της μετάλλια, κέρδισε πέντε ευρωπαϊκά μετάλλια και 58 ολλανδικά πρωταθλήματα και ξεπέρασε 12 παγκόσμια ρεκόρ - το τελευταίο ρεκόρ το 1951 στο πένταθλο, σε ηλικία 33 ετών.

Το 1999 ψηφίστηκε "Γυναίκα Αθλήτρια του Αιώνα" από την Διεθνή Ένωση Ομοσπονδιών Κλασικού Αθλητισμού (IAAF).

Οι νίκες της στους Ολυμπιακούς Αγώνες την βοήθησαν να μειώσει την πεποίθηση πως η ηλικία και η μητρότητα ήταν εμπόδια στην επιτυχία των αθλητριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

