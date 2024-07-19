Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Η απόλυτη ανατροπή με Γκριγκόνις

Ο Λιθουανός τους έπεισε όλους με τις εμφανίσεις του και κέρδισε επάξια την ανανέωση του συμβολαίου του

ΠΑΟ

Ο Λιθουανός ήρθε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2022 ως τη μεγαλύτερη κίνηση της ομάδας εκείνο το καλοκαίρι. Ωστόσο δεν ανταπέδωσε τις προσδοκίες την πρώτη χρονιά αφού ο τότε προπονητής Ντέγιαν Ράντονιτς  δεν του έδειξε εμπιστοσύνη. Ωστόσο με την έλευση του Χρήστου Σερέλη, ο Γκριγκόνις έδειξε καλύτερη εικόνα και έστειλε… μήνυμα στον Εργκίν

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark