Παναθηναϊκός: Η απόλυτη ανατροπή με Γκριγκόνις

Ο Λιθουανός ήρθε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2022 ως τη μεγαλύτερη κίνηση της ομάδας εκείνο το καλοκαίρι. Ωστόσο δεν ανταπέδωσε τις προσδοκίες την πρώτη χρονιά αφού ο τότε προπονητής Ντέγιαν Ράντονιτς δεν του έδειξε εμπιστοσύνη. Ωστόσο με την έλευση του Χρήστου Σερέλη, ο Γκριγκόνις έδειξε καλύτερη εικόνα και έστειλε… μήνυμα στον Εργκίν

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.