Πετρούσεφ: «Να μείνω στον Ερυθρό Αστέρα; Γιατί όχι;»

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει στον Ερυθρό Αστέρα, αν και ανήκει στον Ολυμπιακό

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ δεν κρύβει πως θα έβλεπε θετικά το ενδεχόμενο να συνεχίσει στον Ερυθρό Αστέρα και τη νέα σεζόν. Πάντως ο ίδιος ανήκει με συμβόλαιο ως το 2026 στον Ολυμπιακό, ο οποίος και… ορίζει την τύχη του.

«Θα πρέπει να μάθουμε από αυτό, να κρατήσουμε τα περισσότερα μέλη της ομάδας μαζί και να συνεχίσουμε την επόμενη σεζόν. Ελπίζω να είμαι ακόμη εδώ, γιατί όχι;», ανέφερε στη Meridian Sport.



Παράλληλα εξέφρασε παράπονο για τη διαιτησία, με αφορμή ένα φάουλ σε κρίσιμη κατοχή σε βάρος του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. «Ήταν μια πραγματική μάχη. Παλέψαμε ως το τέλος, επιστρέψαμε στο ματς και μετά δόθηκε αυτό το φάουλ. Δεν θέλω να πω πολλά γιατί θα τιμωρηθώ, αλλά αυτό το φάουλ… Καλύτερα να μη μιλήσω. Οι λεπτομέρειες καθόρισαν το αποτέλεσμα, αλλά θα βγούμε πιο δυνατοί από αυτό», τόνισε.
