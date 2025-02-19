Λογαριασμός
«Κυνηγάει τα ρεκόρ»: Το πανηγυρικό ποστάρισμα του Κώστα Σλούκα με... ΛΕΞ

Με ένα ποστάρισμα το οποίο συνοδευόταν από στίχους και μουσική του ΛΕΞ, θέλησε να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Κυπέλλου, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού

Κώστας Σλούκας

Με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο, θέλησε να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό ο Κώστας Σλούκας. Ο αρχηγός των πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδας πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση στον τελικό με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, ολοκληρώνοντας το ματς με 17 πόντους (3/5 τρίποντα, 2/3 δίποντα και 4/4 βολές), 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ και πήρε τον τίτλο του MVP.

Λίγες ημέρες μετά την επιτυχία της ομάδας του «τριφυλλιού» στο Ηράκλειο, ο Σλούκας ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κάποιες φωτογραφίες από την απονομή και τον τελικό, συνοδευόμενες με μουσική υπόκρουση του γνωστού ράπερ ΛΕΞ, ενώ στη λεζάντα είχε κάποιους από τους στίχους του τραγουδιού «Αλήτικη Αγάπη».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: sport-fm.gr

Κώστας Σλούκας ΛΕΞ Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδος
