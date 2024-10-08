bwin & «Μαζί για το Παιδί»: Αθλητική «κληρονομιά» στην Κάλυμνο με δύο νέα γήπεδα!

Η Κάλυμνος είναι ένα ακριτικό νησί, μία κουκκίδα στον χάρτη, ένα μέρος όπου δίνει καθημερινά τις μάχες επιβίωσής του. H bwin αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες των ανθρώπων που συνεχίζουν να δίνουν ζωή στο απομακρυσμένο νησί, αποφάσισε να κάνει ένα δώρο μεγάλης σημασίας. Σε συνεργασία με το «Μαζί για το παιδί», προσέφερε στα παιδιά και τους νέους δυο νέα ανακαινισμένα γήπεδα!

Ο αθλητισμός προσφέρει πολύτιμες διεξόδους στα παιδιά απομονωμένων κοινωνιών, βοηθά στη σωματική όσο και στην ψυχική τους υγεία. Άλλωστε, μία μπάλα, ένα φιλόξενο γήπεδο μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους. Ευγενής άμιλλα και αθλητικό ιδεώδες, οι δύο άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η πρωτοβουλία της bwin, που σε συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί», ανακατασκεύασαν 14 γήπεδα συνολικά σε όλη την επικράτεια.

Από το Διδυμότειχο και τη Σαμοθράκη μέχρι το Κιάτο, τις Σάπες και τώρα την Κάλυμνο το μήνυμα ήταν κοινό: όλα τα παιδιά και οι νέοι να έχουν ισότιμη και ασφαλή πρόσβαση σε σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις. Η bwin, πιστή στο όραμά της για μια καλύτερη κοινωνία, συνέχισε την έμπρακτη υποστήριξη σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας.

Στο 1ο ΕΠΑΛ Καλύμνου, το μεγαλύτερο σε μαθητικό πληθυσμό σχολείο του νησιού και ένα από τα μεγαλύτερα στα Δωδεκάνησα ανακατασκευάστηκαν δύο γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, τα οποία φιλοξενούν καθημερινά τα όνειρα και τις ανάγκες όλης της τοπικής κοινωνίας για άθληση. Άλλωστε, 317 μαθητές του σχολείου, αλλά και 130 από εσπερινό ΕΠΑΛ Καλύμνου και το ΙΕΚ διψούσαν για μια ευχάριστη αθλητική νότα στο νησί τους.



Στο τερέν των γηπέδων επιστρώθηκε ειδικός ασφαλής τάπητας, ο οποίος χρησιμοποιείται σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις, δημιουργήθηκαν διαγραμμίσεις και εγκαταστάθηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός (αντικατάσταση ταμπλό-στεφανιών γηπέδου μπάσκετ, τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων για τις μπασκέτες, αλλά και βάψιμο μπασκετών, όπως και τοποθέτηση διχτυών των μπασκετών) των παραπάνω γηπέδων ώστε να καταστούν χρηστικά.

Η καθημερινότητα άλλαξε προς το καλύτερο και η Κάλυμνος φωτίστηκε από τα χαμόγελα των μαθητών και τη λάμψη των νέων γηπέδων. Το ταξίδι άρχισε στο Διδυμότειχο και συνεχίστηκε στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Η bwin και το «Μαζί για το Παιδί» συνεχίζουν με κέφι το ταξίδι τους και το πρόγραμμα του βραβευμένου brand «Τα γήπεδα επιστρέφουν στην κοινωνία» προσφέρει ελπίδα και ενθουσιασμό.

Το αποτέλεσμα δικαίωσε όλους τους εμπλεκομένους, όπως συνέβη και στα 12 προηγούμενα γήπεδα που ανακαινίστηκαν. Τα δύο νέα σκόρπισαν συγκίνηση στην τοπική κοινωνία και τα χαμόγελα εμφανίστηκαν στα πρόσωπα των παιδιών του ακριτικού νησιού. Η bwin άφησε στην Κάλυμνο μια υπέροχη αθλητική «κληρονομιά» που αποτυπώνεται στον ενθουσιασμό με τον οποίο έχει υποδεχθεί η νεολαία αυτό το έργο.



Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Καλύμνου, ο Διευθυντής του 1ο ΕΠΑΛ, η Γενική Γραμματέας του «Μαζί για το Παιδί», Έρρικα Οικονόμου και η Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας bwin, Ιωάννα Μπερίου.

Η κυρία Έρρικα Οικονόμου, Γενική Γραμματέας του «Μαζί για το Παιδί» τόνισε για τα δυο νέα γήπεδα: «Εργαζόμαστε καθημερινά για να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με την πολύτιμη στήριξη της bwin παρέχουμε από κοινού στους μαθητές της Καλύμνου τις προϋποθέσεις για ένα ασφαλές περιβάλλον για άθληση και παιχνίδι, στοιχεία απαραίτητα για την σωματική, πνευματική και ψυχική υγεία αλλά και την ανάπτυξή τους. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε καταφέρει, με την συμβολή της bwin, να παραδώσουμε έως σήμερα περισσότερα από 5.250 τ.μ. γηπέδων σε διαφορετικά σημεία της χώρας μας και συνεχίζουμε!».



Από την πλευρά της, η Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας bwin, Ιωάννα Μπερίου υποστήριξε για το νέο έργο στο ακριτικό νησί της Καλύμνου «Όλοι στην bwin έχουμε στόχο να στηρίζουμε κοινωνικές ομάδες σε κάθε γωνιά της χώρας, υποστηρίζοντας με όποιον τρόπο μπορούμε την καθημερινότητα τους. Σε συνεργασία με τον διαχρονικό συνεργάτη μας, το «Μαζί για το Παιδί», βρεθήκαμε στην ακριτική και πανέμορφη Κάλυμνο, ανακατασκευάζοντας πλήρως δυο γήπεδα. Είναι και πάλι χρηστικά, ασφαλή, ώστε να φιλοξενήσουν τους νέους του νησιού. Άλλωστε, ο αθλητισμός βρίσκεται στον πυρήνα κάθε κοινωνικής μας πρωτοβουλίας, γιατί τα παιδιά και οι νέοι μέσα από αυτόν μαθαίνουν να σέβονται, να αγωνίζονται, να διεκδικούν. Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στον αθλητισμό. Κοινό μας όραμα είναι να κάνουμε πράξη έναν σπουδαίο στόχο: να δώσουμε τα γήπεδα πίσω στην κοινωνία, εκεί όπου ανήκουν».

Η bwin πιστή στη στρατηγική της συνεχίζει να προσφέρει στην κοινωνία, ακολουθώντας ένα απαιτητικό πρόγραμμα δράσεων με συνέπεια και σταθερότητα και σε συνεργασία με το «Μαζί για το παιδί» θα συνεχίσουν την προσπάθεια αυτή!

Πηγή: skai.gr

