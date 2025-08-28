Τον δρόμο που πήρε λίγες ημέρες νωρίτερα ο Γιώργος Βαγιαννίδης θα ακολουθήσει και Φώτης Ιωαννίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Παναθηναϊκός και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήρθαν σε προφορική συμφωνία για τη μεταγραφή του διεθνούς επιθετικού.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε το γεγονός ότι η πορτογαλική ομάδα αποφάσισε να ανεβάσει την προσφορά της στο επίπεδο των απαιτήσεων του Παναθηναϊκού, δηλαδή, στα 25 εκατομμύρια ευρώ με το ποσοστό μεταπώλησης να ανέρχεται στο 25%, όπως ανέφερε ο ρεπόρτερ των πράσινων.

«Μετά από πολύωρες χθεσινοβραδινές διαπραγματεύσεις όπως προκύπτει από τις πληροφορίες μας, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ανέβηκε στα επίπεδα που θέλει ο Παναθηναϊκός. Έφτασαν με τα μπόνους κοντά στα 25 εκατ. και ποσοστό μεταπώλησης στο 25%. Υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδών», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Αθανασίου στον "αέρα" του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

