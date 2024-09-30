Αν ήθελε να συνοψίσει κανείς τι έγινε στην OPAP Arena και στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, για να φτάσουμε σε αυτό το 2-0, θα επέλεγε δύο λέξεις… αβίαστα.

Σέντερ φορ! Τα όσα έκανε ο Φραντζί Πιερό από τη μια πλευρά και τα όσα δεν έκανε ο Φώτης Ιωαννίδης από την άλλη, διαμόρφωσαν εν πολλοίς το τελικό αποτέλεσμα.

Ταυτόχρονα, έδωσαν το σπουδαίο «τρίποντο» στην «Ένωση», κρατώντας την μόνη πρώτη και αφήνοντας, παράλληλα, πολύ πίσω τους «πράσινους» στη διεκδίκηση του φετινού τίτλου, αφού απέχουν ήδη έξι πόντους από την κορυφή!

Με γκολ και κερδισμένο πέναλτι ο επιθετικός από την Αϊτή, μετά από ισάριθμες κεφαλιές, έπαιξε άψογα τον ρόλο, που του είχε δώσει ο προπονητής του. Την ίδια ώρα, που ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ήταν άλλοτε καλά κλεισμένος από δύο και… τρεις αντίπαλους, ενώ άλλοτε δεν τροφοδοτήθηκε/αξιοποιήθηκε σωστά, μένοντας στο τέλος και από «καθαρό μυαλό»-δυνάμεις.

Η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο έκανε ένα καλό ξεκίνημα, αλλά μετά το 15' έδειξε να χάνει την καλή κυκλοφορία της μπάλας, την ηρεμία στο παιχνίδι της και να δίνει μέτρα στον αντίπαλο, αδυνατώντας ταυτόχρονα να δημιουργήσει στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Εκεί όπου είχε πολύ πρόχειρες επιλογές, καθώς και αναποτελεσματικότητα στην τελική ενέργεια, στην πάσα αν προτιμάτε, που θα… δημιουργούσε καταστάσεις στα καρέ του Στρακόσα.

Είναι χαρακτηριστικό, δε, ότι η πρώτη πραγματικά καλή στιγμή του καταγράφηκε στο 40ό λεπτό και προήλθε από μια στατική φάση, καθώς από την εκτέλεση κόρνερ του Τετέ και τη δυνατή κεφαλιά του Γεντβάι, ο Στρακόσα απέκρουσε δύσκολα στη δεξιά γωνία του…

Σε αυτά, προσθέστε και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δέχτηκε ένα πολύ εύκολο γκολ, με τον Ρότα να σεντράρει ανενόχλητος, ενώ θα έπρεπε να τον επιτηρεί ο Τζούριτσιτς -που δεν βγήκε ως επιλογή να ξεκινήσει βασικός, η αλήθεια είναι- και τον Πιερό να νικάει κατά κράτος τον Ίνγκασον, για το 1-0 με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, είδαμε ένα άλλο ματς, ειδικότερα στο ξεκίνημά του. Καθώς η ΑΕΚ έδωσε μπάλα και χώρο στο «τριφύλλι», που πήρε τον έλεγχο και κατάφερε να φτιάξει δύο μεγάλες ευκαιρίες μέσα σε ένα δίλεπτο, την ώρα που είχε μόνο μια σε… 45'. Με τους Τετέ και Ουναΐ να μην μπορούν, όμως, να φτάσουν σε γκολ ισοφάρισης και να βάλουν νέα δεδομένα στην αναμέτρηση, στο 48ο και στο 49ο λεπτό αντίστοιχα.

Κεφαλαιοποιώντας την ανωτερότητα της δικής τους ομάδας, η οποία σε γενικές γραμμές συνέχισε, όπως και στο προηγούμενο ντέρμπι, με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, να έχει καλύτερο πρόσωπο σε αυτό το διάστημα, αλλά να είναι αναποτελεσματική και «φλύαρη» μπροστά.

Η αλλαγή θέσης στον Τετέ, που πέρασε σε πιο επιτελικό ρόλο συνέβαλλε στην διαφοροποίηση της εικόνας του Παναθηναϊκού, ο οποίος στο 66' άλλαξε και σχηματισμό σε 4-2-3-1, με την είσοδο των Πελίστρι-Μαντσίνι στα δύο «φτερά» και τον Βραζιλιάνο όπως προείπαμε να παίζει πίσω από τον Ιωαννίδη.

Λίγο έλειψε, πάντως, να έρθει και το 2-0, ξανά με εμπλοκή του Πιερό στη φάση, στο 80', με τον Ιωαννίδη να κάνει «τσαφ» στο τελείωμα της αντεπίθεσης που θα μπορούσε να φέρει το 1-1, στο αμέσως επόμενο λεπτό.

Το γκολ δεν ήρθε, ούτε σε αυτή την φάση, ακολούθησε το πέναλτι, που έφερε και το τελικό αποτέλεσμα, με τον Κυπελλούχο Ελλάδας να πληρώνει εκ νέου την αναποτελεσματικότητά του σε ντέρμπι…

Ο Παναθηναϊκός είναι… άκαπνος σε δύο ντέρμπι, έχει πετύχει συνολικά έξι τέρματα μετά από ισάριθμες αγωνιστικές στη Stoiximan Super League και πρέπει να βρει τρόπο… χθες να βγάλει την ποιότητα του ρόστερ του στον αγωνιστικό χώρο.

Φτιάχνοντας καλύτερες προϋποθέσεις για γκολ, σκοράροντας περισσότερες φορές και δείχνοντας στοιχεία που δεν έχουμε δει η αλήθεια είναι έως τώρα από πλευράς Αλόνσο και ποδοσφαιριστών.

