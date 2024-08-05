ΑΕΚ και ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκές μονομαχίες αύριο στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Την Τρίτη (06/08) οι «δικέφαλοι» θέλουν να βάλουν βάσεις πρόκρισης στις επόμενες φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας βάζει στην καρδιά της δράσης.

Συντονιστείτε από νωρίς για να μπείτε σε… αγωνιστικό ρυθμό με όλα τα τελευταία νέα και στις 19:00 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Αρμενία όπου η ΑΕΚ φιλοξενείται από τη Νόα στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στη Σουηδία, όπου ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μάλμε για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions league.

Μετά το τέλος των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Νόα-ΑΕΚ στις 19:00 και Μάλμε-ΠΑΟΚ στις 20:00 αυτήν την Τρίτη στους 94,6.

Όλα παίζουν εδώ…

Πηγή: skai.gr

