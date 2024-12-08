Παγκάκης: Η εντεκάδα με τον Αστέρα και γιατί κοιτάζει μπροστά ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Τρίπολη για να αντιμετωπίσει τον Αστέρα Aktor για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια θέλει να κερδίσει αυτό το «must» παιχνίδι, εφόσον ο Ολυμπιακός κέρδισε ακόμη τρεις βαθμούς κόντρα στο Βόλο. Δεν υπάρχουν, πλέον πολλά περιθώρια αποτυχίας για τους «πράσινους», οι οποίοι θέλουν μόνο νίκη.

