Παγκάκης: Η εντεκάδα με τον Αστέρα και γιατί κοιτάζει μπροστά ο Παναθηναϊκός

Ο Νίκος Παγκάκης σχολιάζει όλο το ρεπορτάζ γύρω από το ματς του Παναθηναϊκού, με τον Αστέρα και για τις μεταγραφές του Τριφυλλιού  

Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Τρίπολη για να αντιμετωπίσει τον Αστέρα Aktor για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια θέλει να κερδίσει αυτό το «must» παιχνίδι, εφόσον ο Ολυμπιακός κέρδισε ακόμη τρεις βαθμούς κόντρα στο Βόλο. Δεν υπάρχουν, πλέον πολλά περιθώρια αποτυχίας για τους «πράσινους», οι οποίοι θέλουν μόνο νίκη. 

Πηγή: skai.gr

