Ολυμπιακός: Κατηγορηματική διάψευση του Γκος για επαφές με άλλες ομάδες

Τέλος στη φημολογία, αλλά και την... παραφιλολογία αναφορικά με το μέλλον του έβαλε ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος.



Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού, με story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, διέψευσε κατηγορηματικά πως έχει έρθει σε επαφές και συζητήσεις με άλλους συλλόγους.



Μάλιστα, ο 29χρονος άσος άφησε και... αιχμές για τα όσα γράφονται και αναφέρονται το τελευταίο διάστημα, εμπλέκοντας το όνομά του σε σενάρια μεταγραφής στην Παρτίζαν, κάνοντας λόγω πως εκεί έξω υπάρχουν πολλές ψευδές ειδήσεις.



«Δεν έχω μιλήσει με άλλη ομάδα όλο το καλοκαίρι. Υπάρχουν πολλές ψευδείς πληροφορίες εκεί έξω...», ανέφερε χαρακτηριστικά στο story του ο πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης.



Κάπως έτσι, ο ίδιος ο μπασκετμπολίστας «διέλυσε» τις όποιες φήμες υπήρχαν για το μέλλον του, ξεκαθαρίζοντας ουσιαστικά πως η νέα χρονιά θα τον βρει κανονικά στους «ερυθρόλευκους» και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επιβεβαιώνοντας έτσι το ρεπορτάζ του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και του Νίκου Ζέρβα πως ο παίκτης δεν πάει πουθενά και θα παραμείνει στον Ολυμπιακό.





Το story του Αμερικανού γκαρντ:

