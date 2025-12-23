Για 6η συνεχόμενη χρονιά η bwin ολοκλήρωσε με επιτυχία το 1 Tonne Challenge!

Με σταθερή προσήλωση στις αξίες της κοινωνικής υπευθυνότητας, η bwin συνεχίζει να αναπτύσσει πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας τη συλλογική προσπάθεια αλληλεγγύης προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2020 ως μια έμπρακτη δέσμευση κοινωνικής ευθύνης: τη συγκέντρωση τουλάχιστον ενός τόνου βασικών τροφίμων, μέσα από τη συμμετοχή των εργαζομένων της εταιρείας και την ενεργή συνεισφορά της ίδιας της bwin. Ένας στόχος που από την πρώτη στιγμή αγκαλιάστηκε και εξελίχθηκε σε έναν σταθερό θεσμό αλληλεγγύης, με συνεχή και ουσιαστική παρουσία για πέντε διαδοχικά χρόνια.

Κάθε χρόνο, το 1 Tonne Challenge καταφέρνει όχι μόνο να επιτύχει τον αρχικό του σκοπό, αλλά και να τον ξεπεράσει, αποδεικνύοντας ότι η κοινωνική προσφορά δεν είναι μια μεμονωμένη ενέργεια, αλλά μια διαρκής διαδικασία που χτίζεται με συνέπεια και πίστη στις αξίες της συλλογικότητας. Τα τρόφιμα που συγκεντρώνονται καλύπτουν βασικές ανάγκες των ιδρυμάτων που στηρίζει το Μαζί για το Παιδί, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας δεκάδων οικογενειών.

Στην καρδιά της δράσης βρίσκονται οι άνθρωποι της bwin. Η εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων αποτελεί τον βασικό πυλώνα της δράσης, ενισχύοντας κάθε χρόνο τη δυναμική της μέσα από τη συλλογική προσπάθεια και την προσωπική συνεισφορά. Ιδιαίτερα την περίοδο των Χριστουγέννων, η αλληλεγγύη αποκτά ξεχωριστή σημασία, μετατρέποντας την προσφορά σε απτή βοήθεια.

Η bwin στηρίζει τη δράση ενεργά και σε οργανωτικό επίπεδο, διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία υλοποιείται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, ενισχύει τη συνολική προσφορά, ώστε ο στόχος της συγκέντρωσης τροφίμων να επιτυγχάνεται κάθε χρόνο και η παράδοση προς το Μαζί για το Παιδί να πραγματοποιείται έγκαιρα, καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες.

Σε μια εποχή που οι προκλήσεις για πολλές οικογένειες παραμένουν έντονες, το 1Tonne Challenge υπενθυμίζει τη σημασία του να στεκόμαστε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Για την bwin, η κοινωνική προσφορά δεν περιορίζεται σε μια ετήσια δράση, αλλά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης φιλοσοφίας υπευθυνότητας και φροντίδας. Γιατί, όταν η προσφορά γίνεται συλλογική υπόθεση, μπορεί να αφήσει ένα ουσιαστικό και διαχρονικό αποτύπωμα ιδιαίτερα τις ημέρες των γιορτών.

