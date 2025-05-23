Ολυμπιακός-Μονακό: Ο Θρύλος απέναντι στον... θρύλο του

Έφτασε η μεγάλη ώρα για τον Ολυμπιακό! Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετά από μια ονειρική σεζόν, η οποία τον βρήκε στην κορυφή της regular season της Ευρωλίγκας, θα αντιμετωπίσει απόψε το βράδυ (21:00, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, NovaSports Prime) τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Final Four του Άμπου Ντάμπι!

Οι «ερυθρόλευκοι» τερμάτισαν φέτος για δεύτερη φορά στην ιστορία τους στην κορυφή της κανονικής περιόδου - πρώτη από τη σεζόν 2022/23 - με ρεκόρ 24-10 και πλέον έχουν στόχο να… ξορκίσουν την κατάρα της πρωτιάς και να φτάσουν μέχρι την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Στα playoffs, οι Πειραιώτες απέκλεισαν με σχετική άνεση τη Ρεάλ Μαδρίτης με 3-1 νίκες, εκμεταλλευόμενοι και το πλεονέκτημα έδρα τους με το 2/2 στο φαληρικό γήπεδο.

Μια επιτυχία που έφερε τον Ολυμπιακό για τέταρτη διαδοχική σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δίνοντας μάλιστα το «παρών» σε Final Four για 14η φορά στην ιστορία του!

Στόχος της ομάδας δεν είναι άλλος από το να επιβεβαιώσει τον – έστω και οριακό – τίτλο του φαβορί, «ταμπέλα» που της έχουν κολλήσει όλοι αντίπαλοι μέσα στην τρέχουσα σεζόν, και να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορία της, σε μια χρονιά όπου ο σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής!

Από την άλλη πλευρά, η Μονακό δίνει το «παρών» σε Final Four για δεύτερη φορά, με την μοίρα να τα φέρνει έτσι που πέφτει ξανά πάνω στον Ολυμπιακό στα ημιτελικά της διοργάνωσης! Η παρθενική της συμμετοχή στην τετράδα ήταν τη σεζόν 2022/23, όταν και γνώρισαν τον αποκλεισμό με σκορ 76-62, χάρη στο μυθικό τρίτο δεκάλεπτο των «ερυθρόλευκων» με το αλησμόνητο επιμέρους σκορ 27-2 σε εκείνο το διάστημα!

Όσον αφορά τη φετινή της πορεία στη διοργάνωση, η ομάδα του Πριγκιπάτου, ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην 4η θέση με ρεκόρ 21-13, παίρνοντας στη συνέχεια το εισιτήριο για το Final Four μετά από μια τεράστια μάχη στα playoffs κόντρα στην Μπαρτσελόνα (3-2 νίκες).

Κεντρικό πρόσωπο φυσικά του ημιτελικού δεν είναι άλλο από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει σε ένα τόσο κομβικό ματς της ομάδας του, αλλά και της προπονητικής του καριέρας, την ομάδα στην οποία έγινε θρύλος και έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στα αγωνιστικά τώρα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να έχουν όλους τους παίκτες – πλην φυσικά του απόντα από το ξεκίνα της σεζόν, Κίναν Έβανς – διαθέσιμους, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να επιλέξουν την καλύτερη δυνατή 12άδα. Το ίδιο ισχύει και για τους Μονεγάσκους, που θα έχουν άπαντες «ετοιμοπόλεμους».



Διαιτητές του αγώνα ορίστηκαν οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία).

Η προϊστορία

Ολυμπιακός και Μονακό συνυπάρχουν μόλις τέσσερις σεζόν στην Ευρωλίγκα, αλλά έχουν ήδη αναμετρηθεί 14 φορές και έχουν από επτά νίκες. Πάντως οι Πειραιώτες έχουν χαμογελάσει στα δύο μεγάλα ραντεβού των ομάδων, στα playoffs του 2022 και στο Final 4 του 2023.

Αναλυτικά τα μεταξύ τους αποτελέσματα:

2021/22: Ολυμπιακός-Μονακό 86-65 (Καν. Περίοδος)

2021/22: Μονακό-Ολυμπιακός 92-72 (Καν. Περίοδος)

2021/22: Ολυμπιακός-Μονακό 71-54 (Playoffs Game 1)

2021/22: Ολυμπιακός-Μονακό 72-96 (Playoffs Game 2)

2021/22: Μονακό-Ολυμπιακός 83-87 (Playoffs Game 3)

2021/22: Μονακό-Ολυμπιακός 78-77 (Playoffs Game 4)

2021/22: Ολυμπιακός-Μονακό 94-88 (Playoffs Game 5)

2022/23: Ολυμπιακός-Μονακό 76-81 (Καν. Περίοδος)

2022/23: Μονακό-Ολυμπιακός 64-60 (Καν. Περίοδος)

2022/23: Ολυμπιακός-Μονακό 76-62 (Hμιτελικός Final 4)

2023/24: Μονακό-Ολυμπιακός 85-77 (Καν. Περίοδος)

2023/24: Ολυμπιακός-Μονακό 75-73 (Καν. Περίοδος)

2024/25: Μονακό-Ολυμπιακός 80-89 (Καν. Περίοδος)

2024/25: Ολυμπιακός-Μονακό 77-80 (Καν. Περίοδος)

