Μπαρτσελόνα: Νέο συμβόλαιο έως το 2028 με Ραφίνια

Η Μπαρτσελόνα, έχοντας ολοκληρώσει μία σεζόν απόλυτης κυριαρχίας στην Ισπανία με νταμπλ, κατάκτηση του Super Cup και 4 νίκες σε 4 ματς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, συνεχίζει όλες τις κινήσεις που θα διατηρήσουν ενιαίο όλο το γκρουπ των εφετινών επιτυχιών και τα επόμενα χρόνια.

Μετά την επέκταση της συνεργασίας με τον «αρχιτέκτονα» αυτής της ομάδας, Χάνσι Φλικ έως το 2027 και την επικείμενη ανακοίνωση της παραμονής του θαυματουργού Λαμίν Γιαμάλ με νέο συμβόλαιο έως το 2030, η «Μπάρτσα» ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου (και) του Ραφίνια έως το καλοκαίρι του 2028.

Η συμφωνία είχε επιτευχθεί εδώ κι αρκετές ημέρες, με τους «μπλαουγκράνα» να επιβραβεύουν τον Βραζιλιάνο επιθετικό, ο οποίος έκανε απίστευτη σεζόν με 34 γκολ και 23 ασίστ σε 56 επίσημα παιχνίδια με την «Μπάρτσα» σε όλες τις διοργανώσεις.

Το προηγούμενο συμβόλαιό του ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι του 2027, όμως η Μπαρτσελόνα επέλεξε να «δέσει» τον 28χρονο άσο με έναν επιπλέον χρόνο, προσφέροντάς του ένα «πακέτο» υψηλότερων αποδοχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

