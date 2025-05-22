NBA: Αναλαμβάνει head coach στους Νάγκετς ο Έντελμαν

Λογαριασμός
Αναλαμβάνει head coach στους Νάγκετς ο Έντελμαν

Οι Ντένβερ Νάγκετς και ο μέχρι πρότινος προπονητής του συλλόγου Ντέιβιντ Έντελμαν, ήρθαν σε συμφωνία ώστε ο 44χρονος κόουτς να αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή

Στον προπονητή που θα τους οδηγήσει στην... επόμενη ημέρα και την επιστροφή στην ελίτ του ΝΒΑ, κατέληξαν οι Ντένβερ Νάγκετς!

Μετά την αιφνίδια απομάκρυνση του Μάικλ Μαλόουν τον περασμένο Απρίλιο, προσωρινός τεχνικός ανέλαβε ο μέχρι πρότινος βοηθός των «σβόλων», Ντέιβιντ Έντελμαν.

Οι ιθύνοντες της ομάδας έμειναν ικανοποιημένοι από τη δουλειά που παρουσίασε ο 44χρονος Αμερικανός, που οδήγησε τους Νάγκετς μέχρι τα ημιτελικά των playoffs της Δύσης και ένα βήμα μακριά από την πρόκριση επί των εκπληκτικών, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Έτσι, η διοίκηση του οργανισμού του Ντένβερ ήρθε σε συμφωνία με τον Έντελμαν, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια ώστε ο νεαρός κόουτς να αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή!

